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Кризис на рынке загородной недвижимости в регионе затянулся

Спрос на эту категорию недвижимости в Новосибирской области продолжает падать.
  • 04/02/2019, 15:15
Спрос на загородную недвижимость в Новосибирской области продолжает падать.

В 2018 году спрос на рынке загородной недвижимости в Новосибирской области сократился на 5% при том, что предложение выросло на 10%. Тенденция к снижению спроса наблюдалась во всех категориях. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», изучив рынок загородных домов, дач, таунхаусов и коттеджей.

Отмечается, что в течение 2018 года динамика спроса на рынке загородной недвижимости была обусловлена исключительно сезонными факторами: пик пришелся на май, превысив январский показатель на 122%, но в сравнении с маем 2017 года спрос в этом месяце вырос на 30%. В декабре 2018 года спрос был наименьшим за весь год, сократившись на 47% с начала года. Аналогичным было снижение и год к году: в сравнении с декабрем 2017 года.

— Динамика предложения была более ровной. Пиковых значений показатель достиг в мае (+72%). В декабре показатель предложения снизился до февральского уровня, однако все еще превышал январские данные на 16% и был на 12% больше значений декабря 2017 года, — говорят в пресс-службе Авито.

Среди всех категорий загородной недвижимости самыми востребованными в 2018 году в Новосибирской области стали дома – на них пришлась почти половина спроса (47%). 42% — дачи. Каждый десятый запрос контактов (10%) относился к коттеджам. Наконец, 1% достался таунхаусам – пока что малознакомому типу жилья для покупателей.

Внутри каждой из категорий спрос в 2018 году в сравнении с 2017 годом снизился, сильнее всего — на таунхаусы (-14%).

Что касается цен, то в 2018 году стоимость всех видов загородной недвижимости, кроме домов, выросла в сравнении с 2017 годом. Коттеджи и танхаусы подорожали сильнее всего — на 8% каждый, дачи — на 5%; дома продемонстрировали самый стабильный ценник — без изменений.

— Самым дешевым объектом загородной недвижимости со средним ценником в 844 181 рубль стали дачи. Выгоднее всего их можно было приобрести в мае (за 777 026 рублей), несмотря на то, что на этот период пришелся пик спроса, — говорят эксперты.

Дома на втором месте по доступности со средней стоимостью в 2 156 222 рубля. Выгоднее всего было покупать их в августе (2 078 385 рублей).

На третьем месте таунхаусы со средней ценой в 4 891 477 рублей. Минимум стоимости пришелся на январь — 4 152 057 рублей.

Дороже всего продавались коттеджи — в среднем за 9 172 321 рубль. Самой низкой отметки цена достигла в марте (8 634 672 рубля).

Фото: pixabay.com, автор- dalphoto

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