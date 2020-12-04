ЕНВД — чем заменят !?

Предпринимателям на ЕНВД предстоит выбрать иную систему налогообложения.

Управление ФНС России по Новосибирской области, Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и центр «Мой бизнес» Новосибирской области организует для предпринимателей региона вебинар по отмене ЕНВД, который состоится 9 декабря в 10:00.

Представители ФНС дадут разъяснения и ответят на самые распространенные вопросы о переходе с ЕНВД.

Участие в мероприятии примут:

Климов Геннадий Николаевич, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС по Новосибирской области;

Жигулин Степан Анатольевич, заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Новосибирской области;

Соколов Сергей Львович, Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Модератор – Кошелева Наталия Александровна, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Направляйте вопросы по теме вебинара на почту center@opora-dpo.ru и подключайтесь к трансляции 9 декабря в 10:00!

Ссылка для регистрации на мероприятие: https://clck.ru/SGPru

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.

Организатор: АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)

Возраст 18+