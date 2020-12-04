ЕНВД — чем заменят !?

Предпринимателям на ЕНВД предстоит выбрать иную систему налогообложения.
Управление ФНС России по Новосибирской области, Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и центр «Мой бизнес» Новосибирской области организует для предпринимателей региона вебинар по отмене ЕНВД, который состоится 9 декабря в 10:00.
Представители ФНС дадут разъяснения и ответят на самые распространенные вопросы о переходе с ЕНВД.
Модератор – Кошелева Наталия Александровна, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Направляйте вопросы по теме вебинара на почту center@opora-dpo.ru и подключайтесь к трансляции 9 декабря в 10:00!
Ссылка для регистрации на мероприятие: https://clck.ru/SGPru
Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 9, вход с ул. Ипподромской.
Организатор: АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области)
Возраст 18+
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