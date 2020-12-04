Новосибирск не получит грант на создание научно-образовательного центра

Правительство РФ подвело итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров (НОЦ) для предоставления господдержки в 2021 году. Большинство НОЦ-победителей — межрегиональные: «Инженерия будущего» (78,75 балла, Самарская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Ульяновская область, Тамбовская область), НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» (81,25 балла, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область), НОЦ «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (67,50 балла, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область), а также Евразийский НОЦ (70 баллов, Республика Башкортостан) и НОЦ «Тула ТЕХ» (66,50 баллов, Тульская область). К 1 апреля центры должны предоставить в Минобрнауки отчеты о результатах своей деятельности за 2020 год. Затем на их основе решением совета будет установлен размер грантов для каждого получателя, уточняется в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В конце сентября министр науки и инноваций Новосибирской области Алексей Васильев сообщал, что Новосибирская область готовит на конкурс АгроНОЦ, который уже работает в регионе.

— Рабочая группа по формированию АгроНОЦ была создана в конце 2019 года. В работу вовлечены более 30 участников, заинтересованных в получении результатов. Сейчас группа рассматривает около 50 разных проектов, направленных на решение конкретных задач. Отобрали около 10 наиболее сильных. По ним ведем проработку конкретных моделей реализации, бизнес-планов, — сообщил во время пресс-тура Васильев.

Заявка Новосибирской области — «Сибирский биотехнологический НОЦ» — набрала 71,25 баллов и вошла в пятерку федерального списка. Об этом говорится в протоколе конкурса от 13 ноября. Новосибирский АгроНОЦ по количеству набранных баллов разделил четвертое место с Научно-образовательным центром мирового уровня «Искусственный интеллект в промышленности» (Санкт-Петербург). Всего на конкурс были поданы 20 заявок.

В июле в Новосибирске прошло заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Образование и наука». В работе группы принимали участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, находящийся с рабочей поездкой в Новосибирской области, министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Темой обсуждения было создание в России и финансирование научно-образовательных центров.

Напомним, первые пять НОЦ были определены в 2019 году (расположены в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях). Они получили гранты в размере более 700 млн рублей. Всего в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Наука» в стране должны быть созданы не менее 15 НОЦ. В 2021 году на господдержку 10 центров из средств федерального бюджета планируется выделить около 1,28 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области