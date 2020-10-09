Эпидемиолог: Случаи повторного заболевания ковидом не зарегистрированы

— Много было споров по поводу возможности повторного заражения коронавирусом. Профессора-эпидемиологи, вирусологи обсуждали эту тему и пришли к выводу: если в носу при взятии мазка обнаружится повторно вирус, это не означает, что человек заболеет. Вирус просто попал ему на слизистую. Случаи повторного заболевания не только в Новосибирске, но и в мире сейчас не зарегистрированы, — заявила в ходе пресс-конференции главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова.

При этом она признала, что эпидемиологическая ситуация на территории региона непростая. Начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, который осложняется коронавирусной инфекцией. В сутки в регионе, по ее словам, уже регистрируются около 3000 случаев ОРВИ, выросла нагрузка на медицинские службы, так как увеличилась средняя продолжительность госпитализации — с 7-10 дней весной 2020 года до 16-21 дня.

— Люди стали болеть дольше и тяжелее, в том числе за счет того, что в этой статистике выросло количество пожилых граждан, имеющих букет хронических заболеваний, осложняющих течение ОРВИ и ковид-инфекции, — констатирует Пудова. — Плюс весной люди соблюдали ограничения, больше сидели дома, более дисциплинированно носили маски, заботясь о старшем поколении, а сейчас подустали и расслабились, поэтому мы имеем то, что имеем.

Главный эпидемиолог области считает, что в сложившейся ситуации крайне важно пройти вакцинацию от гриппа, так как это снизит вероятность заражения, а также тяжесть заболевания и возможные осложнения. Эксперт предупреждает, что вполне возможен микс заболеваний: грипп/коронавирус или ОРВИ/коронавирус, которые человек будет переносить тяжелее. В перспективе при появлении достаточного количества вакцин от коронавируса, по мнению Елены Пудовой, необходимо проходить вакцинацию и от этой инфекции, чтобы защитить себя и сформировать коллективный иммунитет: 70% населения должны переболеть или вакцинироваться.

По данным оперативного штаба, на утро 9 октября в регионе выявлены 13877 случаев COVID-19 (+82 за минувшие сутки), в том числе у 845 детей. 12398 пациентов выписаны с выздоровлением (+46 за сутки), сообщили в оперативном штабе. Согласно сводке, скончались еще две женщины в возрасте 61 года и 85 лет. В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ — 21 пациент. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2260. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 781 пациент. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 4332 обращения, госпитализированы 24 человека.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области