Мэр Новосибирска не собирается в Госдуму

Анатолий Локоть не собирается выдвигаться на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в следующем году. Об этом градоначальник заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Нет таких планов, — говорит мэр. — Все мои планы связаны с выполнением обязательств перед новосибирцами. У нас замечательные большие проекты. Мы испытываем экономические трудности в связи с коронавирусной инфекцией, но планируем развивать Новосибирск, несмотря на это.

— Спрашивают: «А где это Локоть заявил, что он собрался в Госдуму?», — пишет, в частности, на своей странице в соцсети один из экс-соперников Анатолия Локтя на прошлогодних выборах мэра Виктор Козодой. — «Поход» в Госдуму требует большой подготовительной работы. Такой важный шаг требует согласования в разных инстанциях. Ведутся переговоры и обсуждения. В обсуждения втягивается большое количество людей. А там, где много людей, неизбежна и утечка информации. Может пойти, а может и нет. Но это будет означать лишь одно — либо не договорились, либо его не устроили предложенные условия, либо «его не захотели». Объявить он сам может только тогда, когда вопрос будет согласован во всех инстанциях.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ и соцсетях появилась информация о предстоящей попытке возвращения Локтя в федеральный парламент.

Со своей стороны, мэр сообщает, что подобный прогноз относительно его политической карьеры уже озвучивался перед предыдущими парламентскими выборами в 2016 году.

— Желаемое за действительное пытаются выдать, — говорит Анатолий Локоть. — Ровно пять лет назад перед выборами в Госдуму те же авторы мелькали с подачей такого же материала, меня пытались «сосватать» в Госдуму и федеральные органы власти. Но из аналитиков, которые пытаются серьезно рассуждать на эти темы, ни один не задал мне вопрос о том, насколько это правдиво.

Стоит отметить, что неготовность сменить кресло Анатолий Локоть уже демонстрировал перед первым своим избранием на пост градоначальника в 2014 году. Только тогда речь шла о смене статуса депутата Госдумы на мэра Новосибирска. Первым о желании видеть Локтя мэром заявил на пленуме реготделения партии в конце сентября 2013 года выступивший в качестве «говорящей головы» теперь уже советник мэра и экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов.

— Считаю принципиальным участие КПРФ в выборах мэра, — заявил Жирнов. — И не просто участие, но и победу. Кто способен пойти на выборы, убедить новосибирцев, заслужить их доверие, внушить надежду на позитивные перемены, создать эффективно работающий механизм управления… В КПРФ есть люди, которые доказали свои боевые качества, профессионализм, принципиальность. Они смогут создать костяк команды будущего мэра… От нашего решения зависит будущее областной партийной организации, будущее города. У нас — реальный кандидат, который сможет стать лидером горожан, мэром Новосибирска! Считаю, что это — Анатолий Евгеньевич Локоть!

Впоследствии для большей убедительности и для коммунистов, и для самого потенциального мэра был разыгран сюжет «Народ просит»: на массовые мероприятия мобилизовывались люди с одинаковыми плакатами в поддержку выдвижения Локтя на пост главы города. И уже в конце 2013 года первый секретарь обкома «сдался», заявив о готовности бороться за пост градоначальника, а в феврале 2014 года был официально выдвинут в кандидаты реготделением КПРФ.

Фото со страницы мэра в соцсети Facebook