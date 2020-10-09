Мэр Новосибирска не собирается в Госдуму

Анатолий Локоть не собирается выдвигаться на выборах депутатов Госдумы, которые пройдут в следующем году. Об этом градоначальник заявил в ходе еженедельной пресс-конференции.
— Нет таких планов, — говорит мэр. — Все мои планы связаны с выполнением обязательств перед новосибирцами. У нас замечательные большие проекты. Мы испытываем экономические трудности в связи с коронавирусной инфекцией, но планируем развивать Новосибирск, несмотря на это.
— Спрашивают: «А где это Локоть заявил, что он собрался в Госдуму?», — пишет, в частности, на своей странице в соцсети один из экс-соперников Анатолия Локтя на прошлогодних выборах мэра Виктор Козодой. — «Поход» в Госдуму требует большой подготовительной работы. Такой важный шаг требует согласования в разных инстанциях. Ведутся переговоры и обсуждения. В обсуждения втягивается большое количество людей. А там, где много людей, неизбежна и утечка информации. Может пойти, а может и нет. Но это будет означать лишь одно — либо не договорились, либо его не устроили предложенные условия, либо «его не захотели». Объявить он сам может только тогда, когда вопрос будет согласован во всех инстанциях.
Со своей стороны, мэр сообщает, что подобный прогноз относительно его политической карьеры уже озвучивался перед предыдущими парламентскими выборами в 2016 году.
— Желаемое за действительное пытаются выдать, — говорит Анатолий Локоть. — Ровно пять лет назад перед выборами в Госдуму те же авторы мелькали с подачей такого же материала, меня пытались «сосватать» в Госдуму и федеральные органы власти. Но из аналитиков, которые пытаются серьезно рассуждать на эти темы, ни один не задал мне вопрос о том, насколько это правдиво.
Стоит отметить, что неготовность сменить кресло Анатолий Локоть уже демонстрировал перед первым своим избранием на пост градоначальника в 2014 году. Только тогда речь шла о смене статуса депутата Госдумы на мэра Новосибирска. Первым о желании видеть Локтя мэром заявил на пленуме реготделения партии в конце сентября 2013 года выступивший в качестве «говорящей головы» теперь уже советник мэра и экс-депутат заксобрания Андрей Жирнов.
— Считаю принципиальным участие КПРФ в выборах мэра, — заявил Жирнов. — И не просто участие, но и победу. Кто способен пойти на выборы, убедить новосибирцев, заслужить их доверие, внушить надежду на позитивные перемены, создать эффективно работающий механизм управления… В КПРФ есть люди, которые доказали свои боевые качества, профессионализм, принципиальность. Они смогут создать костяк команды будущего мэра… От нашего решения зависит будущее областной партийной организации, будущее города. У нас — реальный кандидат, который сможет стать лидером горожан, мэром Новосибирска! Считаю, что это — Анатолий Евгеньевич Локоть!
Впоследствии для большей убедительности и для коммунистов, и для самого потенциального мэра был разыгран сюжет «Народ просит»: на массовые мероприятия мобилизовывались люди с одинаковыми плакатами в поддержку выдвижения Локтя на пост главы города. И уже в конце 2013 года первый секретарь обкома «сдался», заявив о готовности бороться за пост градоначальника, а в феврале 2014 года был официально выдвинут в кандидаты реготделением КПРФ.
Фото со страницы мэра в соцсети Facebook
Популярное с сайта