На Восточный обход могут зайти инорегиональные игроки

— Если говорить о новосибирских компаниях, то среди самых крупных — ОАО «Новосибирскавтодор» (Связана с депутатом заксобрания Федором Николаевым. — Ред.), которая ведет реконструкцию федеральных трасс, работает на крупных объектах ТУАДа и, в принципе, вышла на федеральный уровень, так как работает во многих регионах России. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» (Гендиректор Александр Барсуков — депутат заксобрания. — Ред.) работает во многих районах области, большей частью специализируется по щебеночному покрытию. ООО «Дорсиб Плюс» работает в пределах новосибирской агломерации, достаточно качественно, — перечисляет крупнейших дорожников области Анатолий Костылевский. — Кто из них будет выходить на эти торги — не знаю.

Комментируя возможный выбор подрядчика, чиновник подчеркнул, что торги будут проходить по 44-ФЗ, поэтому неизвестно, кто зайдет на объект. Он не исключил, что это могут быть организации из других регионов. По словам Костылевского, на подряде у «Сибмоста» уже работали несколько дорожных организаций из Кузбасса.

— Одной из крупнейших организаций дорожной отрасли до недавнего времени была ООО «Сибавтобан». У нее возникли определенные вопросы в связи с работой в Крыму, вероятно, они повлияли на то, что сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, — говорит Костылевский. — Под вопросом ООО «Бастион». Они вышли на рынок, стали быстро развиваться, но в последний год у компании начались финансовые трудности. Надеемся, что им удастся выкарабкаться.

При этом министр констатировал, что количество дорожных организаций в регионе уменьшилось, и у него это вызывает настороженность.

Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 км в объезд города Новосибирска с развязками и мостами, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Его задача — разгрузить южный и восточный въезды в областной центр и освободить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство обхода финансируется из федерального бюджета, без участия областного бюджета.

Фото с сайта ОАО «Сибмост»