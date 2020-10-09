На Восточный обход могут зайти инорегиональные игроки

— Заказчиком строительства Восточного обхода выступает Федеральное дорожное агентство в лице «Сибуправтодор». Сегодня он разорвал контракт с генподрядной организацией — ОАО «Сибмост». Это подтверждено решением суда. Сейчас «Сибуправтодор» производит расчет начальной максимальной цены контракта, он согласовывается в Москве в Федеральном дорожном агентстве. В конце этого – начале следующего года будет объявлен конкурс на оставшиеся виды работ и определен новый подрядчик, — отметил на пресс-конференции в «Интерфакс» министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
— Если говорить о новосибирских компаниях, то среди самых крупных — ОАО «Новосибирскавтодор» (Связана с депутатом заксобрания Федором Николаевым. — Ред.), которая ведет реконструкцию федеральных трасс, работает на крупных объектах ТУАДа и, в принципе, вышла на федеральный уровень, так как работает во многих регионах России. ООО «Новосибирскагропромдорстрой» (Гендиректор Александр Барсуков — депутат заксобрания. — Ред.) работает во многих районах области, большей частью специализируется по щебеночному покрытию. ООО «Дорсиб Плюс» работает в пределах новосибирской агломерации, достаточно качественно, — перечисляет крупнейших дорожников области Анатолий Костылевский. — Кто из них будет выходить на эти торги — не знаю.
— Одной из крупнейших организаций дорожной отрасли до недавнего времени была ООО «Сибавтобан». У нее возникли определенные вопросы в связи с работой в Крыму, вероятно, они повлияли на то, что сейчас компания находится в предбанкротном состоянии, — говорит Костылевский. — Под вопросом ООО «Бастион». Они вышли на рынок, стали быстро развиваться, но в последний год у компании начались финансовые трудности. Надеемся, что им удастся выкарабкаться.
Восточный обход представляет собой автодорогу протяженностью 80 км в объезд города Новосибирска с развязками и мостами, которая в перспективе должна соединить Северный обход, Гусинобродское шоссе и федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт». Его задача — разгрузить южный и восточный въезды в областной центр и освободить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство обхода финансируется из федерального бюджета, без участия областного бюджета.
Фото с сайта ОАО «Сибмост»
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