«ЭпигенЛаб» стала резидентом «Сколково»

Эксперты инновационного центра «Сколково» одобрили развитие проекта компании «ЭпигенЛаб» с использованием преференций, которые дает статус резидента Центра, сообщили в пресс-службе АИР по Новосибирской области. Отмечается, что на площадке Биотехнопарка «ЭпигенЛаб» ведет разработку тест-систем для ранней диагностики онкозаболеваний, как резидент «Сколково» он будет создавать тест-систему для диагностики COVID-19 с использованием собственной уникальной технологии.

— Во-первых, наша технология позволит определять вирус вне зависимости от его мутации. Какой бы ни был штамм, система его распознает. Кроме того, она определит предрасположенность человека к легкому или тяжелому течению заболевания. Таким образом, динамика развития COVID-19 станет предсказуемой. Это позволит выбрать правильную тактику лечения: если человек предрасположен к тяжелой форме, то ему потребуется постоянный контроль и при необходимости госпитализация, если же к легкой форме, то терапию можно проводить в менее строгих рамках, — рассказал директор по развитию ООО «ЭпигенЛаб» Евгений Дубинин.

Поскольку сейчас статус резидента «Сколково» не требует обязательного представительства компании на его площадке, «ЭпигенЛаб» продолжит работу над проектами в своей лаборатории Биотехнопарка.

На данный момент создан прототип тест-системы для ранней эпигенетической диагностики онкологических заболеваний. При работе над ним компания сотрудничала с онкоцентрами Кемерова, Томска и Барнаула. Испытания показали высокую чувствительность и специфичность тест-системы к определяемым заболеваниям: в 95% случаев она помогла диагностировать онкопроцесс на ранней стадии.

— Технология универсальна, она создана на базе нового класса открытых нами ферментов, и ее можно использовать для диагностики и других заболеваний. На данный момент мы находимся в поиске партнеров, которые помогут вывести наши тест-системы на конкурентный медицинский рынок, — отметил Евгений Дубинин.

Ранее он сообщал, что подход, который применяет компания, перспективен для создания тест-систем ранней диагностики и других заболеваний, связанных с эпигенетическими изменениями. Это и другие виды онкологических заболеваний, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезнь Альцгеймера и даже быстро мутирующие вирусы, такие как SARS-CoV-2.

Фото предоставлено пресс-службой АИР