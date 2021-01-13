Скоро можем не досчитаться чиновников в стране

В России стартовала административная реформа, результатом которой должно стать существенное сокращение количества федеральных чиновников. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя. По ее словам, с января 2021 года планируется сократить 1200 федеральных чиновников в центре и более 33 тысяч в региональных структурах федеральных органов власти. В частности, под раздачу попадут такие должности, как заместители руководителей. По мнению Веры Ганзя, необходимость сокращения назрела давно, однако к реформе остается немало вопросов: куда будут перераспределены средства в результате сокращения, будут ли уволены сокращаемые чиновники или их выведут за штат, но с сохранением функционала?
— Например, вместо четырех департаментов — здравоохранения и соцразвития, промышленности, энергетики и транспорта, регионального развития и инфраструктуры — появятся семь новых департаментов — здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики, — считает депутат. — Есть у нас примета: как только объявляют о сокращении чиновников, их количество увеличивается. А если учесть, что в органах власти 20% вакантных мест, которые и будут сокращены, можно считать это сокращение профанацией. В очередной раз проедут по ушам избирателей перед выборами в Госдуму.
просто «сменили вывеску»: штатные советники главы города после соответствующих изменений законодательства были переведены в «эксперты», а их функционал, как сообщают источники в мэрии, по большому счету не изменился.
Фото: pixabay.com, автор- mcmurryjulie
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