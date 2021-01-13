Скоро можем не досчитаться чиновников в стране

В России стартовала административная реформа, результатом которой должно стать существенное сокращение количества федеральных чиновников. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат Госдумы Вера Ганзя. По ее словам, с января 2021 года планируется сократить 1200 федеральных чиновников в центре и более 33 тысяч в региональных структурах федеральных органов власти. В частности, под раздачу попадут такие должности, как заместители руководителей. По мнению Веры Ганзя, необходимость сокращения назрела давно, однако к реформе остается немало вопросов: куда будут перераспределены средства в результате сокращения, будут ли уволены сокращаемые чиновники или их выведут за штат, но с сохранением функционала?

— Например, вместо четырех департаментов — здравоохранения и соцразвития, промышленности, энергетики и транспорта, регионального развития и инфраструктуры — появятся семь новых департаментов — здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики, — считает депутат. — Есть у нас примета: как только объявляют о сокращении чиновников, их количество увеличивается. А если учесть, что в органах власти 20% вакантных мест, которые и будут сокращены, можно считать это сокращение профанацией. В очередной раз проедут по ушам избирателей перед выборами в Госдуму.

Стоит напомнить, что административная реформа на протяжении ряда лет идет на муниципальном уровне в Новосибирске. В частности, по информации мэрии, в рамках реформы произошло объединение трех районовЦентрального, Заельцовского и Железнодорожного — в один Центральный округ. Кроме того, произошла и реорганизация ряда структурных подразделений мэрии. Среди последних изменений в 2020 годупереход комитета по рекламе под юрисдикцию департамента строительства и архитектуры, выделение в самостоятельную структуру управления жилищного строительства, создание управления благоустройства общественных пространств, объединение комитета по взаимодействию с административными органами и департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии. Пока открытым остается вопрос, насколько в результате уже произошедших преобразований сократилось количество муниципальных чиновников. При этом некоторые из заявленных к сокращению работников структурных подразделений, по сути, просто «сменили вывеску» : штатные советники главы города после соответствующих изменений законодательства были переведены в «эксперты», а их функционал, как сообщают источники в мэрии, по большому счету не изменился.

Фото: pixabay.com, автор- mcmurryjulie