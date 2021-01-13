С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражданам будут оформляться только электронные трудовые книжки, сообщили в пресс-службе ОПФР Новосибирской области.

— В течение 2020 года работающие граждане имели возможность выбрать формат ведения сведений о трудовой деятельности — в бумажном или в электронном виде. У тех же граждан, кто впервые устроится на работу, начиная с января 2021 года, все сведения о периодах работы будут вестись уже только в электронном виде, — уточнили в пресс-службе.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю заявление по уважительной причине вправе сделать это в любое время, подав заявление работодателю по основному месту работы.

Граждане, которые подали заявление о продолжении ведения трудовой книжки в бумажном формате, могут в дальнейшем пересмотреть свое решение и подать своему работодателю новое письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Если был выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек получает на руки и должен ее хранить.

Фото: Фотобанк Moscow-Live