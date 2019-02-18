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«Медсанчасть-168» получила добро на медицинский проект в «Сосновом бору»

Предложение компании одобрено на общественных обсуждениях.
  • 18/02/2019, 18:02
«Медсанчасть-168» получила добро на медицинский проект в «Сосновом бору»

ООО «Центрмедикал» (работает под брендом «Медсанчасть168») получило разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 56651 кв. м, расположенного по адресу Новая Заря, 51а, и объекта капитального строительства по профилю здравоохранение. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано на сайте мэрии Новосибирска в разделе официальных документов. МКУ «Горзеленхоз» предписал компании предусмотреть нормы противопожарного расстояния от границ застройки до лесных насаждений — 50 метров. Архитекторы-эксперты потребовали максимального сохранения зеленых насаждений в границах земельного участка. 

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

Один из учредителей компании «Центрмедикал», генеральный директор ООО «Академмедикал» Сергей Белобородов в январе рассказывал InfoPro54, что на территории бывшего санатория новосибирского завода ОАО «НЗХК» планируется построить второй стационар компании. Он отмечал, если разрешение на реализацию проекта будет получено, то к работе «Центрмедикал» планирует приступить весной 2019-го, а через полтора года ввести объект в эксплуатацию, с учетом времени на получение лицензии на осуществление деятельности (около полугода).

Макет проекта предоставлен Сергеем Белобородовым

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