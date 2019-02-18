«Медсанчасть-168» получила добро на медицинский проект в «Сосновом бору»

ООО «Центрмедикал» (работает под брендом «Медсанчасть‑168») получило разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 56651 кв. м, расположенного по адресу Новая Заря, 51а, и объекта капитального строительства по профилю здравоохранение. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано на сайте мэрии Новосибирска в разделе официальных документов. МКУ «Горзеленхоз» предписал компании предусмотреть нормы противопожарного расстояния от границ застройки до лесных насаждений — 50 метров. Архитекторы-эксперты потребовали максимального сохранения зеленых насаждений в границах земельного участка.

Проект «Центрмедикал» вновь вынесут на общественные слушания

Макет проекта предоставлен Сергеем Белобородовым