«Медсанчасть-168» получила добро на медицинский проект в «Сосновом бору»

ООО «Центрмедикал» (работает под брендом «Медсанчасть‑168») получило разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 56651 кв. м, расположенного по адресу Новая Заря, 51а, и объекта капитального строительства по профилю здравоохранение. Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано на сайте мэрии Новосибирска в разделе официальных документов. МКУ «Горзеленхоз» предписал компании предусмотреть нормы противопожарного расстояния от границ застройки до лесных насаждений — 50 метров. Архитекторы-эксперты потребовали максимального сохранения зеленых насаждений в границах земельного участка.
Он отмечал, если разрешение на реализацию проекта будет получено, то к работе «Центрмедикал» планирует приступить весной 2019-го, а через полтора года ввести объект в эксплуатацию, с учетом времени на получение лицензии на осуществление деятельности (около полугода).
Макет проекта предоставлен Сергеем Белобородовым
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