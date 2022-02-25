Еще 10 автоматизированных постов весогабаритного контроля установят в Новосибирской области в течение трех лет

В настоящее время на региональной сети автомобильных дорог Новосибирской области обустроено 13 АПВГК. В соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги» и государственной программой развития и совершенствования весогабаритного контроля в Новосибирской области до 2024 года запланировано обустройство еще 10 АПВГК: в 2022 г. – 3, в 2023 г. – 3, в 2024 г. – 4, сообщает пресс-служба регионального ТУАД.

Работы по установке и обслуживанию автоматизированных постов оплачиваются из областного бюджета. На сегодняшний день средняя стоимость установки АПВГК для двухполосной дороги составляет 33 млн. руб.

На 2022 год запланирован ввод 3 АПВГК на следующих дорогах:

1 км автомобильной дороги К-14 – «105 км а/д «М-52» – Сузун», в Черепановском районе Новосибирской области;

23 км автомобильной дороги К-15 – «105 км а/д «М-52» — Черепаново — Маслянино», в Черепановском районе Новосибирской области;

8 км автомобильной дороги К-16 – «130 км а/д «М-53» — Тогучин – Карпысак», в Болотнинском районе Новосибирской области.