Движение через Октябрьский мост не будет останавливаться

— В 2022 году мы начнем капремонт Октябрьского моста. Мы разработали документацию по проекту, получили подтверждение финансирования на федеральном уровне, чтобы приступать к работе, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он пояснил, что капремонт включает в себя ремонт дорожного покрытия, освещения, тротуаров, перил, а также несущих конструкций моста.

— Движение через мост мы закрывать не планируем. Есть технологии, которые позволят сохранить движение, так как мы понимаем, что остановить его невозможно, — подчеркнул Локоть.

Напомним, в сентябре прошлого года к реализации проекта по ремонту Октябрьского моста подключилось правительство Новосибирской области. После того, как муниципалитет заявил, что у него нет средств на эти цели. В июне 2021 года предварительная стоимость работ на объекте составляла 1,6 млрд рублей.

В сентябре мэрия подвела итоги тендера по ремонту асфальтового покрытия моста. Их выиграла компания ООО «СтройСити». Качество работы подрядчика не устроило заказчика и ряд участков дороги компании пришлось переделывать за свой счет. Об этом Анатолий Локоть сообщал на пресс-конференции в октябре 2021 года.

Октябрьский (Коммунальный) мост — первый автомобильный мост Новосибирска, соединивший правый и левый берега. Движение по нему открыли в октябре 1955 года.

Объект еще ни разу не ремонтировали капитально. Текущий ремонт проводили 5 лет назад. В 2020 году на мосту закрыли пешеходную часть.

Кстати, по словам Анатолия Локтя, муниципалитет не испытывает проблем с привлечением подрядчиков для ремонта дорог и тротуаров в этом году. По его словам, желающих много, конкуренция большая и повышение цен на стройматериалы никого не пугает.