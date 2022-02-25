Тепловую концессию Новосибирска пересмотрят в связи с новыми обстоятельствами

В мэрии Новосибирска прошло заседание рабочей группы по вопросу заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города на конкурсной основе.

— На рабочей группе принято решение о невозможности заключения на конкурсной основе концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирска на условиях, предусмотренных в предложении ООО «Новосибирская теплосетевая компания» и проекте концессионного соглашения, ранее опубликованных на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — сообщили в ответ на запрос Infopro54 в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

— Заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных в ценовых зонах теплоснабжения, осуществляется с учетом специальных требований, установленных статьей 52.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», — уточнили в департаменте. — В частности, в ценовых зонах теплоснабжения преимущественным правом на заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения обладает единая теплоснабжающая организация без проведения конкурса (В Новосибирске это ООО «Сибирская генерирующая компания». — Ред.). Кроме того, конкурс на право заключения концессионного соглашения в ценовой зоне проводится в случае отказа единой теплоснабжающей организации от заключения концессионного соглашения.

Это связано с тем, что 21 января правительство РФ приняло решение об отнесении города Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения.

Сроки проведения конкурса в мэрии не назвали.

Напомним, концессионная инициатива «Новосибирской теплосетевой компании» (входит в ООО СГК) к мэрии Новосибирска была опубликована на сайте госторгов 10 июня 2021 года для сбора заявок. Если бы до 26 июля не нашлось других претендентов, НТСК получила бы концессию без конкурса. Предложение «дочки» СГК предполагало, что компания модернизирует часть теплосетевого хозяйства города в соответствии с заранее утвержденным инвестпланом с лимитом расходов 5,5 млрд рублей (без НДС). Затраты концессионера на модернизацию предполагалось учесть при расчете тарифа на теплоснабжение, а недополученные доходы компании и экономически обоснованные расходы, возникшие при выполнении инвестпрограммы, «подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения». По предварительным расчетам, валовая выручка концессионера от эксплуатации городского имущества за 10 лет составляла около 59 млрд рублей. Концессионную плату соглашение не предполагает.

Однако интерес к концессии проявили еще две компании: новосибирская «Криводановская теплогенерирующая компания» (КТГК, входит в «Энергетическую сетевую компанию») и зарегистрированная в Московской области «РКап концессионная компания №10» («РКап КК №10»). В итоге в мэрии сообщили, что заключение концессионного соглашения предполагается на конкурсной основе. В течение второй половины 2021 года в муниципалитете сроки проведения конкурса не называли.