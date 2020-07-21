Еще 102 случая коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 21 июля в регионе выявлено 8 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+102 за последние сутки), в том числе 491 ребенок. 6 299 пациентов выздоровели (+96 за сутки), сообщили в оперативном штабе.
Отмечается, что скончались еще четыре пациента, мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 80 лет и 86 лет.
— Всего в регионе зафиксировано 175 летальных случаев от COVID-19, — говорится в сводке.
В отделениях реанимации находится 81 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.
Госпитализирован 51 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 995.
В больницы районов области госпитализированы 860 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 280 245 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением находятся 766 жителей региона, 29 650 человек сняты с меднаблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 426 обращений по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 19 пациентов.
Фото с сайта оперативного штаба
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