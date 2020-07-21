Правительство РФ выделило Новосибирской области 716,6 млн рублей

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

— Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья, — говорится в документе.

Новосибирская область получит 420 млн рублей на стимулирование жилищного строительства и почти 216,6 млн рублей на строительство инженерных сетей. Отмечается, что всего субсидии получат 20 субъектов.

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 февраля 2021 года.

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