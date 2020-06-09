Еще 104 случая COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 9 июня в Новосибирской области за сутки выявили 104 новых случая COVID-19. 69 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента, мужчины в возрасте 63 и 78 лет.

— Всего в регионе – 3752 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них – 251 ребенок. 1455 пациентов выздоровели, 44 пациента скончались. В отделениях реанимации находится 41 человек. На ИВЛ – 9 пациентов, — говорится в сводке.

В детскую больницу №3 госпитализированы 76 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 642.

223 пациента с подозрением на коронавирус и уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в Линевскую районную больницу, Сузунскую, Черепановскую, Карасукскую, Куйбышевскую, Коченевскую, Тогучинскую, Татарскую, Чулымскую, Каргатскую, Чановскую, Доволенскую и Купинскую ЦРБ и Искитимскую городскую больницу.

Всего в Новосибирской области сделано 138 803 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 1 520 жителей региона, 20 207 человек сняты с меднаблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 355 случаев ОРВИ, госпитализированы 17 пациентов с таким диагнозом.

Фото с сайта оперативного штаба