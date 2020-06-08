Минфин просит отменить сроки передачи проекта бюджета области в заксобрание

Минфин области подготовил законопроект, который предлагает до конца 2020 года приостановить действие отдельных положений закона о бюджетном процессе Новосибирской области. Речь идет о нормах, связанных с положениями Бюджетного кодекса РФ, чье действие было приостановлено до 1 января 2021 специальным пакетом федеральных законов, вступивших в силу в течение апреля 2020 года.

— Неблагоприятная обстановка в мировой экономике, влияющая на хозяйственный уклад отношений практически во всех секторах и сферах, сегодня требует повышенной мобильности при принятии управленческих решений, — пояснил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, выступая на заседании правительства региона.

В частности, ведомство предложило приостановить норму областного закона о бюджетном процессе, предусматривающую, что законы по налогам и сборам, которые могут быть приняты в текущем финансовом году, вступают в силу не раньше 1 января очередного финансового года.

— Приостановка этой нормы позволит нам принимать решение в отношении налогов и сборов синхронно с возможными федеральными инициативами, с которыми правительство РФ может выйти во втором полугодии 2020 года, — заявил Голубенко.

Кроме того, минфин предложил приостановить действие норм, требующих включения в состав проекта закона о бюджете программы государственных заимствований и госгарантий.

— На финансовых рынках сегодня очень сильная волатильность. Нам нужна возможность гибкого использования инструментов управления госдолгом, чтобы, в зависимости от ситуации, оперативно принимать решение по заимствованиям для финансирования дефицита и рефинансирования госдолга в форме банковских кредитов, ценных бумаг или, в случае принятия решения на федеральном уровне, в форме бюджетного кредита, — уточнил министр.

Он также предложил приостановить до конца 2020 года действие нормы, прописывающей сроки предоставления губернатором области проекта закона об облбюджете в Законодательное собрание региона.

— В текущем году возможность качественной подготовки проекта областного бюджета будет зависеть от сроков подготовки этого документа на федеральном уровне. Как правило, эти решения на федеральном уровне идут с сопутствующим пакетом законопроектов, которые вносят изменения в налоговое и бюджетное законодательство и которые могут быть инициированы правительством РФ, — отметил Виталий Голубенко.

Губернатор Андрей Травников заявил, что полностью от контрольных сроков предоставления проекта бюджета отказываться нельзя и предложил еще поработать над этим вопросом.

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