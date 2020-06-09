За пять лет дольщики получили 14 тыс квадратных метров жилья в рамках МИП

По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, с 2015 года – с начала действия и реализации №583-ОЗ – инициаторами масштабных инвестпроектов (МИП) в собственность гражданам, признанным обманутыми дольщиками, было передано не менее 14 тысяч кв. м жилых помещений. На завершение строительства «проблемных» объектов в общей сложности было направлено порядка 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— В настоящее время начата реализация очередного масштабного инвестиционного проекта, при помощи которого планируется достроить еще два проблемных объекта в г. Новосибирск – дома по ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр. и по ул. Декабристов, 10 стр. Реализация МИП – один из наиболее эффективных механизмов достройки проблемных объектов. На данный момент в регионе реализуется всего 15 масштабных инвестиционных проектов, — отметил Алексей Колмаков.

Замминистра прокомментировал, что реализация нового масштабного инвестпроекта предполагает передачу застройщиком в собственность гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, около 400 кв. м жилых помещений, а также направление более 30 млн рублей на завершение строительства долгостроев по ул. Бориса Богаткова, 201/3 стр. и по ул. Декабристов, 10 стр. При этом застройщику согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 №583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирного дома по ул. Забалуева, з/у 3/1. Данная мера государственной поддержки позволит реализовать МИП в течение 5 лет. Общая сумма инвестиций, предусмотренная проектом, составляет более 416 млн рублей.

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