Еще 105 случаев коронавирусной инфекции в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 31 июля в регионе выявили 9 346 случаев COVID-19 (+105 за последние сутки), в том числе 554 ребёнка. 7 642 человека выздоровели (+217 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 91 год, 99 лет и женщины в возрасте 56 лет, 71 год, 75 лет и 78 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 230 человек, — говорится сводке.

В отделениях интенсивной терапии находятся 70 человек. На ИВЛ – 16 пациентов.

Госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 287.

В больницы районов области госпитализирован 761 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделали 315 145 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находится 651 житель региона, 31 223 человека сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1305 обращений, госпитализированы 16 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба