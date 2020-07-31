Всероссийский полумарафон «ЗаБег» в этом году пройдет в онлайн-формате

В воскресенье, 2 августа, новосибирцы смогут присоединиться к участию во всероссийском полумарафоне «ЗаБег», который в этом году пройдет в онлайн-формате из-за запрета проведения массовых мероприятий.

Бегунам разрешат самим выбирать время старта и определять маршрут. Обязательным условием участия является наличие бегового трекера или специального приложения на телефоне. После окончания дистанции по выбранному маршруту, необходимо показать свой результат в пункте выдачи медалей.

На выбор новосибирцам предложат четыре дистанции — 1,5, 5, 10 и 21 км. Подробные инструкции участники получат вместе со стартовыми пакетами. Их будут выдавать 31 июля, 1 и 2 августа на Михайловской набережной, в районе опор Коммунального моста с 10.00 до 20.00. При себе нужно иметь удостоверение личности, билет в бумажном или электронном виде, а также средства индивидуальной защиты. Медицинская справка не требуется.

Фото из официальной группы ЗаБег ВКонтакте