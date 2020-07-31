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Льготная ипотека станет карьерным мотиватором для учителей

Сбербанк и ГК «Стрижи» разработали схему льготной ипотеки для учителей — адресное ипотечное предложение с миссией кадровой мотивации.
  • 31/07/2020, 14:15
Автор: Игорь Смольников
Без имени-1

Выгодоприобретателем этой идеи станет школа №51 в микрорайоне Стрижи (третья сторона соглашения) — она получит очень убедительный аргумент для привлечения новых кадров и усиления лояльности. И, конечно же, в выигрыше будут учителя: бонусом к работе в одной из самых современных и престижных школ Новосибирска для них станут неизнурительные ипотечные условия и бесспорно качественное жилище.

— Школа №51 — наша главная забота в пору зрелости микрорайона Стрижи, — отмечает Игорь Белокобыльский, генеральный директор группы компаний «Стрижи», для которой микрорайон не просто тезка, а еще и титульная площадка и тестовая среда инноваций.  — Архитектурно-композиционная структура жилой части микрорайона по большей части готова, и сейчас наше внимание сконцентрировано на шлифовке социально-культурной составляющей. Школа — детище, которое мы очень трепетно создавали, ее директор Ольга Эдуардовна Гудовская вдохнула новую, яркую жизнь в эти стены. И по прошествии первого года работы учреждения стало понятно, что его учительскому коллективу, вполне добротному и вдохновенному, уже нужно дополнительное усиление. Это как раз тот случай, когда лучшее — не враг хорошего. Демография у Стрижей неизменно по восходящей, в этом сентябре первых классов будет девять. Потому растущей школе нужен кадровый ресурс, нужны мотивационные механизмы для привлечения сильных, эффективных педагогов. Для этого мы попросили директора школы рекомендовать нам для софинансирования процентной ставки тех педагогов, которые школе остро нужны. Мы будем финансировать три процентных пункта, в итоге по господдержке ставка станет 3,1% годовых. Эти три процентных пункта будем финансировать в течение первых пяти лет выплат ипотечного кредита. И эти пять лет педагоги гарантированно отдадут 51-й школе. То есть мы предотвращаем кадровую текучку и формируем эффективные кадровые мотивации: работа 51-й — как транзит к экономной покупке качественного жилья в комфортном районе с хорошим социальным и экологическим тонусом. Пока мы обговорили 15 ставок. Но если найдутся еще люди, которые школе нужны и ценны, мы число ставок готовы и увеличить. Поэтому искренне надеемся, что эта программа позволит Ольге Эдуардовне увеличить и укрепить ее замечательный коллектив.

По словам Ольги Гудовской, директора школы №51, динамичное развитие микрорайона стало фактором, сделавшим кадровую позицию «учитель начальных классов» стойко дефицитной. Остро недостает именно учителей для первоклашек — эта параллель прирастает постоянно. И табличка «1 К» на двери классной комнаты уже не кажется экзотикой. Причем, как убеждена Ольга Гудовская, учитель первоклашкам нужен бескомпромиссно хороший.

— Первая учительница — она же, можно сказать, и главная в жизни школьника на все 11 лет, — аргументирует Ольга Гудовская. — Потому что именно она формирует учебные мотивации, ваш многом формирует мировосприятие. Если первый педагог компетентен, мудр и добр, если он друг ребенку, то этот растущий ребенок все 11 лет будет учиться увлеченно и счастливо. А недобросовестная, токсичная «училка» — это «минусовая» мотивация у всех детей, которым не повезло к ней попасть. Еще очень нужная нам, очень дефицитная позиция — учителя по точным наукам, по технологичным предметам. Нужен учитель математики, очень нужен учитель физики — его, кстати, ждет прекрасный кабинет, нужны учителя технологии и ОБЖ. Ну, в этом мы не оригинальны — учителя этого профиля везде дефицитны.

Сумма кредита составляет до 6 млн рублей. Как подчеркнул Игорь Белокобыльский, в этих ценовых рамках каждый педагог, принятый в льготную программу, сможет себе позволить очень качественную, комфортную квартиру. В микрорайоне Стрижи 98% предложений укладываются в эту сумму.

— Группа компаний «Стрижи» — из числа наших давних, надежных и любимых клиентов, — отметил Игорь Безматерных, заместитель председателя Сибирского банка, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк. — Наши ипотечные условия, определенные в рамках заключенного соглашения с ГК «Стрижи» — это 6,1% годовых и первоначальный взнос в 15%.  А ГК «Стрижи», как ответственная компания, поддерживающая и школу, и жителей микрорайона, дает дополнительную скидку, в итоге получается очень привлекательная процентная ставка для педагогов. ГК «Стрижи» во многих наших совместных проектах имеет роль генератора идей, и этот тройственный проект с участием школы в виде третьей стороны — тоже модель с очень хорошей перспективой. Думаю, мы сможем распространить эту практику и на другие образовательные учреждения, сделаем этот опыт тиражным. Он того заслуживает.

Как подчеркнул Игорь Безматерных, тройственное партнерство предусматривает обширное взаимодействие, тематика которого мотивирующей ипотекой не исчерпывается.

— Еще один аспект — взаимодействие в рамках проекта школьной цифровой платформы, — рассказывает Безматерных. — Школьная цифровая платформа, при участии Сбербанка активно продвигаемая по всей стране в период пандемии, уже зримо показала свою функциональность. Более 2000 школ перешли на цифровую платформу и работали в формате дистанционного образования. С 1 сентября подключаются к ней еще 18 школ Новосибирской области. Причем изюминка цифровой платформы в том, что это не просто система дистанционного образования, а способ создать персонализированное образование, дополняющее стандартные образовательные модели. В ходе воплощения идеи выяснилось, что компьютеры есть далеко не у всех школьников, и это создает серьезное препятствие для полновесного воплощения проекта. Проблему помогла решить разработка от «СберЛогистики» — компьютер таким детям сможет заменить смарт-бокс «Окко» — гаджет, подключаемый к телевизору. Изначальная роль смарт-бокса — онлайн-кинотеатр и телетюнер, но в него же вшит еще и контент школьной цифровой платформы. При подключении к телевизору смарт-бокс фактически замещает собой компьютер — школьник получает полновесный доступ к онлайн-образованию. Тестироваться эти гаджеты будут среди учеников 51-школы.

Игорь Белокобыльский, в свою очередь, порадовался тому, что 51-я школа теперь включена в федеральный образовательный мейнстрим — на самом актуальном технологическом уровне. А в плане льготно-мотивирующего ипотечного предложения она и вовсе тренд-мейкер, чью практику задумано воспроизводить. Пока в масштабе области, а дальше — как пойдет. Займется продвижением этой практики Илья Поляков, депутат Законодательного собрания Новосибирской области.

— Как депутат буду обращаться к Андрею Александровичу Травникову с предложением, чтобы эту программу сделать общерегиональной, —  резюмирует Илья Поляков. — Необходимо распространить ее на учителей, врачей и работников социальной сферы всей Новосибирской области. Насколько для всех нас важны учителя, врачи и социальные работники — это ярко показали события нынешнего года. Этим профессиональным сообществам надо деятельно помогать. Потому мы и предложим губернатору сделать это соглашение мастер-моделью для всего региона.

Фото  автора, ГК «Стрижи»

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