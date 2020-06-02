Еще 106 новых случаев коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 2 июня в Новосибирской области за сутки выявлено 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 85 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончался один пациент, женщина в возрасте 57 лет, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что количество случаев инфицирования COVID-19 в регионе – 3020. В том числе 181 ребенок. 1204 человека выздоровели, 34 пациента скончались.

— В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 24 пациента, — говорится в сводке.

В детскую больницу №3 госпитализированы 60 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 476.

163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.

Всего в Новосибирской области сделано 118 027 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2 790 жителей региона, 17 848 человек сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки зафиксировано 278 случаев ОРВИ, госпитализированы 26 пациентов.

Фото с сайта оперативного штаба