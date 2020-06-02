Уникальный сейчас и тиражный в будущем

Детский сад №51, построенный группой компании «Стрижи», введен в строй в день, который считается идеальным для подобных торжеств, — 1 июня. И хотя дети по причине карантина на Детском дне-2020 присутствуют только умозрительно, пуск детского сада в Стрижах — это важное событие в сфере дошкольного образования области. Детсад — первое в регионе олицетворение кластерной образовательной концепции.

— Этот проект особенный, поскольку составляет единый образовательный тандем со школой, — отметил Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области. — Они даже по номеру «тезки». Фактически это дошкольное отделение школы №51. Это формирует единый образовательный вектор, единую бесстрессовую цепочку обучения.

Кластерный принцип — новинка образовательной инфраструктуры Новосибирска. Привлекателен он тем, что позволяет создать единую образовательную линию — без эмоциональных разрывов, без стрессов, с единой мотивацией. Впрочем, он достаточно трудоемок именно в архитектурном плане, поскольку обе составляющих тандема — и школа, и детсад — должны быть близки буквально. И пространственно, и даже по образному решению. ГК «Стрижи» этот принцип воплотила полностью: школа и детский сад образуют единый архитектурный ансамбль, не выглядя, впрочем, одинаково. Здание детсада жизнерадостным пиксельным фасадом и намекает на родство со школой, и состоит в визуальном диалоге с живой зеленью соснового бора. Нарочито малышовых, прямолинейно-игрушечных мотивов в дизайне здания архитекторы ГК «Стрижи» намерено не использовали, трактуя «детскость» на интеллигентных нюансах. Именно нюансами тут выражено уважение к детям — комфортным зонированием помещений, мебелью специального дизайна, эргономичными спальными местами, увлекающими учебно-творческими зонами. Это не просто «место дневного пребывания детей», это тщательно сконфигурированное пространство творческого развития и мягкой образовательной интеграции.

— В ближайшем будущем мы намерены совместно с несколькими вузами создать на базе 51-й школы несколько специализированных классов — классов целевой довузовской подготовки, — отметил Илья Поляков, депутат Законодательного собрания области, председатель совета директоров ГК «Стрижи». — Таким образом, цельная образовательная цепочка будет протянута от детского сада вплоть до вуза. Будет сотрудничество с Новосибирским государственным медицинским университетом, с Сибирским госуниверситетом путей сообщения. Этот детский сад на 200 мест полностью покрывает нынешние потребности района, но поскольку жилмассив Стрижи растет быстро, мы понимаем, что потребность в детских садах — тема долгосрочная. И в скором будущем мы возьмемся за проектирование еще одного — на 200 мест. Он не будет клоном ныне открываемого — это тоже авторская разработка. Впрочем, тот проект мы также намерены подарить областному УКС — для последующего тиражирования.

Как подчеркнул Иван Шмидт, министр строительства Новосибирской области, детский сад №51 — проект индивидуально-авторский, но в потенциале — серийный.

— «Стрижи» нам эту архитектурную разработку подарили, — объясняет Иван Шмидт. — Мы включили детский сад в реестр проектов повторного применения. И он будет тиражироваться по городу. Сметная стоимость объекта — около 204 млн рублей, проектные работы обошлись в 6-7 млн. Строился детский сад очень быстро, правда, была задержка с лицензированием. Можно было открывать уже в декабре, но вопрос с документами нам слегка сбил темп.

За 8 лет работы ГК «Стрижи» на этой локации тут построены три детских сада, фактически новая школа (ибо реконструкция была глобальной), лыжная база. Сейчас строится поликлиника.

— Хотим еще построить здесь полноценный бассейн с 25-метровыми дорожками, — отметил Илья Поляков. — Но пока процесс уперся в вопрос землеотвода — мэрия уже два года им занимается. Проект давно разработан, ждем, пока мэрия сформирует участок. Хотим также создать лыжероллерную трассу с освещением — в дополнение к лыжной базе. В общем, развитие инфраструктуры тут будет многоплановым и непрерывным.

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