Популярный рецепт ролла «Темпуро»

Каждый месяц предоставляется скидка на два разных набора. Их реально приобрести с минимальной наценкой. Суши Джет предлагает самые популярные блюда японской кухни, которые понравятся самому взыскательному гурману. Например, ознакомиться с ассортиментом популярной лапши Wok можно тут: https://sushi-jet.ru/category/wok/

Суши и роллы заказывают по торжественным случаям, а также в качестве повседневного перекуса. Они быстро даруют чувство насыщения. Роллы и суши можно заказать по случаю домашней вечеринки, дня рождения или корпоратива. Это универсальные блюда, у которых имеется масса поклонников.

Суши Джет радует своих клиентов выгодными ценами на большие наборы, особой акцией для именинников.

Многие делают выбор в пользу ролла «Темпуро», покоряющего своим изысканным вкусом. Он отлично подходит для романтического ужина на двоих. Это легкий и одновременно полезный перекус.

Как правильно готовить ролл «Темпуро»

Роллы «Темпуро» являются разновидностью суши. Блюдо покоряет своим ярким вкусом и оригинальным оформление. При его созерцании сразу же просыпается аппетит. Существует несколько рецептов приготовления данного блюда, одним из которых делится бренд-шеф Леонид Цой.

Список ингредиентов:

нори – 3 листа;

рис -120 гр.;

свежие огурцы – 0,5 шт.;

слабосоленая семга -100 гр.;

рисовый уксус – 2 ст.л.;

сахар – 0,5 ч.л.;

яйцо – 1 шт.;

сухари для панировки – 3 ст.л.;

подсолнечное масло – 100 гр.;

соль – по вкусу.

Дополнительно в состав рецепта можно включить авокадо, он прекрасно сочетается со всеми перечисленными ингредиентами.

Пошаговое приготовление

Уксус вливают в глубокую миску небольшого размера, добавляют сахарный песок и перемешивают до того момента, пока не произойдет его полное растворение. Рис промывают в прохладной воде и отваривают в течение четверти часа. Смешивают с уксусом и дожидаются остывания. Застилают ковриком стол, чтобы сформировать роллы. Выкладывают нори гладкой стороной вниз. Распределяют по поверхности приготовленный рис, оставляя по краям примерно по 2 см. Важно, чтобы слой был не слишком толстым. На рис выкладывают семгу и нашинкованный тонкими полосками огурец. Водоросль, где отсутствует рис, смачивают прохладной водой при помощи пальцев. Формируют рулет, стараясь сделать его максимально плотным. Яйцо взбивают при помощи вилки либо венчика, чтобы оно приобрело однородную субстанцию. В другую емкость насыпают сухари для панировки. Рулет разрезают на две части, после чего обваливают сначала в яйце, а затем в панировочных сухарях. В высокой сковороде разогревают подсолнечное масло и обжаривают, переворачивая, пока не появится румяная корочка с каждой стороны. Не успевшие остыть роллы режут на порции и подают к столу вместе с соевым соусом, минированным имбирем и васаби.

Благодарю дорогих читателей за внимание и приглашаю к совершению заказов. Ролл «Темпуро» и другие представленные в меню блюда, подарят вам подлинное гастрономическое удовольствие. Доставка по городу Томску занимает минимальное количество времени.