Популярный рецепт ролла «Темпуро»

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Суши и роллы заказывают по торжественным случаям, а также в качестве повседневного перекуса. Они быстро даруют чувство насыщения. Роллы и суши можно заказать по случаю домашней вечеринки, дня рождения или корпоратива. Это универсальные блюда, у которых имеется масса поклонников.
Суши Джет радует своих клиентов выгодными ценами на большие наборы, особой акцией для именинников.
Многие делают выбор в пользу ролла «Темпуро», покоряющего своим изысканным вкусом. Он отлично подходит для романтического ужина на двоих. Это легкий и одновременно полезный перекус.
Роллы «Темпуро» являются разновидностью суши. Блюдо покоряет своим ярким вкусом и оригинальным оформление. При его созерцании сразу же просыпается аппетит. Существует несколько рецептов приготовления данного блюда, одним из которых делится бренд-шеф Леонид Цой.
Список ингредиентов:
Дополнительно в состав рецепта можно включить авокадо, он прекрасно сочетается со всеми перечисленными ингредиентами.
Пошаговое приготовление
Благодарю дорогих читателей за внимание и приглашаю к совершению заказов. Ролл «Темпуро» и другие представленные в меню блюда, подарят вам подлинное гастрономическое удовольствие. Доставка по городу Томску занимает минимальное количество времени.
Фото с сайта «Sushi-Jet»
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