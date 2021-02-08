Еще 128 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 8 февраля в регионе зарегистрировано 33 297 случаев коронавируса (+128 за сутки), в том числе у 1 866 детей. 30 979 человек выписаны с выздоровлением (+94 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 81 год, 82 года, женщины в возрасте 65 лет, 70 лет ,73 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 288 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 124 человека. На ИВЛ – 26 пациентов.

Госпитализированы 11 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 545. В больницы районов области госпитализированы 806 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 218 444 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 144 жителя региона, для 95 130 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 039 обращений.