Прокуратура обязала мэрию города Омска улучшить качество уборки дорог от снега

Прокуратура города Омска в ходе проверки выявила факты ненадлежащего финансирования администрацией города Омска работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Отмечается, что фактическое финансирование в 2020 году, а также запланированное на 2021 год, составило не более трети от нормативной потребности финансовых затрат.

Также установлено, что бюджетное учреждение г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» ненадлежащим образом оснащено машинами и оборудованием, позволяющими своевременно выполнять работы по содержанию автомобильных дорог, в том числе, в зимний период времени.

— В ходе проведенного 27 января 2021 года обследования выявлены многочисленные факты на улицах города зимней скользкости в виде рыхлого и талого снега, а также в виде уплотненного снега, снежного наката. При этом, на отдельных улицах г. Омска зимняя скользкость в виде снежного наката и уплотненного снега не устранена по истечении 6 и более часов, — говорится в сообщении.

Также прокуратурой установлены факты не вывоза снежных валов, образовавшихся по краям проезжей части, в результате которых существенно сужена ширина проезжей части, не очищены от снежных валов междворовые проезды.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой города Омска внесено представление мэру города Омска, которое в настоящее время находится на рассмотрении.