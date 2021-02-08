ВТБ запустил чат-бот в Telegram

Виртуальный помощник может мгновенно ответить на более чем 1300 общебанковских вопросов и рассказать пользователям о продуктах и услугах банка.

Робота-ассистента можно найти по имени @vtb_main_bot в поисковой строке мессенджера или в официальном телеграм-канале банка t.me/opershtabVTB . Чтобы получить интересующую информацию, клиентам нужно задать вопрос или просто отправить ключевое слово — если потребуется, бот сам предложит варианты для уточнения запроса.

Например, у виртуального помощника можно в пару кликов узнать, как открыть вклад, накопительный или брокерский счет, получить кредит, какой сегодня курс валют. При необходимости чат-бот быстро переключит пользователя на специалиста ВТБ.

— Уже сейчас роботы обрабатывают половину обращений наших клиентов в мобильном приложении ВТБ Онлайн, а в 2020 году число пользователей чат-бота удвоилось. Мы наблюдаем рост нашей аудитории и во внешних цифровых каналах, поэтому активно наращиваем свое присутствие в мессенджерах для максимального удобства клиентов, которых сегодня свыше 10 млн человек в ВТБ Онлайн. Внедрение виртуальных помощников позволяет существенно разгрузить специалистов контактного центра, при этом клиенты всегда легко и быстро получают всю нужную информацию — это особенно важно, когда нет возможности позвонить в службу поддержки. Наша стратегическая задача — создание сервисов со 100% доступностью финансовых услуг онлайн, — отметил старший вице-президент ВТБ (ПАО), руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Чат-бот в мобильном приложении ВТБ Онлайн работает с мая 2019 года. Также пользователям ВТБ Онлайн доступны консультации ботов в интернет-банке и популярных мессенджерах. Пообщаться с виртуальным помощником ВТБ в WhatsApp можно здесь: https://www.vtb.ru/hi/, в Viber — здесь: http://bit.ly/VTB_viber.