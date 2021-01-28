В декабре инфляция в Сибири ускорилась до 4,7%

В декабре в Сибирском федеральном округе несколько ускорилась инфляция. Она составила 4,7%. Это ниже, чем в целом по стране, а ускорение темпов роста цен было минимальным среди округов, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

— Уникальным фактором для регионов СФО стала температура декабря, непривычно низкая даже для Сибири, — отметили в пресс-службе. — Неблагоприятные погодные условия конца 2020 года увеличили спрос на услуги такси и повысили издержки производителей тепличных овощей. Это ускорило рост цен на огурцы и помидоры. На цены последних также повлиял временный запрет импорта из целого ряда стран. Его ввел Россельхознадзор из-за фитосанитарных требований. В конце декабря ограничения частично сняли.

Отмечается, что из-за удорожания зерна выросла стоимость кормов для животных. В результате в сибирских регионах ускорился рост цен на говядину, свинину, яйца.

На рынках других продуктов ценовая динамика была противоположной. В прошлом году в Сибири выросло производство молока, увеличились мощности по его переработке. В результате в декабре снизились темпы прироста цена на молоко, творог, сметану.

— Особенно ярко это проявилось в Новосибирской области. Там снижение темпов было значительнее по продуктам переработки, а само молоко в декабре стоило даже дешевле, чем год назад. В результате Новосибирская область стала единственным регионом СФО, где инфляция в декабре замедлилась, — пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она напомнили, что в конце года наблюдалась стабилизация стоимости сахара в магазинах Сибири после введения Правительством России предельных цен на этот товар.

Среди непродовольственных товаров сильнее других ускоряли инфляцию автомобили. Сказалась временная приостановка работы автоконцернов весной прошлого года. Из-за этого запасы готовых автомобилей были ниже привычных, поэтому автосалоны отказались от традиционных декабрьских распродаж, а темпы роста цен ускорились.