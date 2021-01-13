УФАС признала незаконной информполитику горсовета Новосибирска

УФАС по Новосибирской области признало незаконным действия горсовета Новосибирска в части формирования условий муниципального контракта на размещение информации о своей деятельности в СМИ. Об этом сообщил новосибирский общественник Евгений Митрофанов на своей странице в соцсети.

— Условия контракта являются рамочными: СМИ, заключив контракт, получает заявки на размещение информации, — комментирует общественник. — Совет депутатов вправе вообще заявок не подавать по конкретному контракту, и дождаться окончания срока действия контракта. Органы власти включают подобные условия в текст контракта, что позволяет добиться полной управляемости проведением торгов. Потому что какой смысл для СМИ участвовать в торгах, если даже, выиграв торги, заключив договор, не получишь ни одной заявки на публикацию от заказчика. Именно поэтому все конкурсы по СМИ, которые проводят мэрия и горсовет имеют по одному участнику. Решением комиссии УФАС незаконная схема контроля СМИ сломана.

Корреспонденту Infopro54 Митрофанов уточнил, что решение УФАС озвучено на заседании, но еще не опубликовано.

Тему освещения деятельности горсовета в СМИ, в частности, поднял независимый депутат, представитель коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко.

— Смотрите, как просто профанируется система госзакупок, — комментировал Бойко причины подачи заявления на своей странице в соцсети.— В условиях конкретной закупки на размещение видеосюжетов указано, что горсовет может размещать много сюжетов у победителя, а может вообще не размещать. В итоге, если выигрывают друзья спикера, — получают сюжеты. А если приходит СМИ без предварительной договоренности, то не получает ни денег, ни сюжетов. Полагаю, есть две возможные причины, почему так может быть устроено. Либо откаты, либо дополнительные требования, не указанные в тексте контракта (хвалить своих, ругать неугодных, плохо про власть не писать), либо и то, и другое. Не вижу никаких других причин для неконкурентных закупок.

— За громким наездом коалиции «Новосибирск 2020» на финансирование СМИ стоит желание Алика Лондона встроить в эту систему ООО «Телекомпания НТН», — сообщал недавно один из телеграм-каналов. — Эта компания уже заключила несколько муниципальных и государственных контрактов, на которые рассчитывали НГС и ТВ «Мир», а также старается затягивать и отменять процедуры по другим конкурсам при помощи судебных разбирательств. Итогом уже стало резкое недовольство Лондоном со стороны Виктора Шкулева и Якова Таубеса, планирующих ответные ходы.

Стоит отметить, что шум, поднятый вокруг «пиара» мэрии и горсовета Новосибирска за бюджетный счет, дал повод ряду экспертов предположить факт передела городского медиарынка.

В частности, Сергей Бойко на своей странице в соцсети также сообщил, что НТН-24 уже подал обращение в УФАС.

— Цели наши с НТН-24 совпадают только на короткой дистанции, — сообщает депутат. — Они-то хотят прозрачные закупки, хотят в них участвовать. Я хочу, чтобы городские деньги вместо закупок СМИ тратились на более полезные вещи.

Напомним, что на освещение работы мэрии и горсовета Новосибирска в бюджете предстоящего года предусмотрено в общей сумме 150 млн рублей, часть из которых будет направлена на работу собственных СМИ мэрии и горсовета, а еще часть — на контракты с коммерческими изданиями. Инициированные ранее рядом независимых депутатов поправки о том, чтобы хотя бы часть этих средств направить на другие, более, по их мнению, значимые статьи бюджетных расходов, были отклонены.

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