Еще 144 случая COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 20 января в регионе зарегистрирован 30 747 случаев COVID-19 (+144 за сутки), в том числе у 1 743 детей. 27 655 человек выписаны с выздоровлением (+209 за сутки), сообщили в оперативном штабе.
Согласно сводке, скончались еще семь пациентов: мужчина в возрасте 62 года, двоим было по 69 лет, женщины в возрасте 73 года, 75 лет, 83 года, 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 129 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 138 человек. На ИВЛ – 26 пациентов.
Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 619. В больницы районов области госпитализированы 970 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области сделано 1 145 419 тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 2 578 жителей региона, 89 297 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 2 681 обращение, госпитализированы 30 человек.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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