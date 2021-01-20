В Новосибирске почти на четверть выросли цены на посуточную аренду жилья

Из-за пандемии в Новосибирске упал спрос на посуточную аренду жилья — на 44% за год. К таким результатам пришли аналитики сервиса Суточно.ру, проанализировав бронирования своих пользователей в городах-миллионниках. При этом средняя стоимость бронирования жилья в 2020 году по сравнению с 2019 увеличилась на 24%, составив 2600 рублей. Отмечается, что это самый высокий прирост среди всех городов-миллионников. Для сравнения, в Москве цены выросли на 17%, в Санкт-Петербурге — на 4%. В Омске цены, наоборот, упали — на 7%, а в Красноярске остались на уровне прошлого года.

— Из-за пандемии многие россияне отказались от поездок по стране в этом году. Арендодателям приходится не просто: квартиры простаивают, доходы упали. Некоторые из них перепрофилировались и стали сдавать жильё в долгосрочную аренду. В большинстве крупных городов арендодатели повысили стоимость посуточной аренды жилья, чтобы хоть как-то остаться на плаву, — говорит основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

По его словам, длительность бронирования в Новосибирске осталась на прежнем уровне — в среднем люди арендуют жильё на трое суток.

В целом по России число бронирований жилья в краткосрочную аренду сократилось на 50%. Сильнее всего спрос на квартиры упал в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, и Волгограде — в среднем на 52% в каждом из городов. В Москве падение составило 45%, в Санкт-Петербурге — 47%. Меньше всех из городов-миллионников пострадал Ростов-на-Дону, в котором снижение спроса составило 31%.