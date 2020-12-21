Еще 165 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области

На утро 21 декабря в регионе выявлено 26 305 случаев коронавирусной инфекции (+165 за сутки), в том числе у 1 549 детей. 22 005 пациентов выписаны с выздоровлением (+98 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 64 года, 66 лет, 67 лет, 73 года и женщины в возрасте 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 888 человек. В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 46 пациентов.

Госпитализированы 36 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 331. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 307 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 029 415 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 6 225 жителей региона, 77 924 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 902 обращения, госпитализированы 13 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области