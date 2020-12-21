Новосибирский бизнес стал активнее использовать облачные сервисы

За 11 месяцев 2020 года объём хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе МТС. Самый высокий спрос показали крупные производственные компании, которые обеспечили почти половину новых подключений.

Отмечается, что наиболее популярной сферой с точки зрения применения облачных технологий стало производство – на эту отрасль пришлось 45% всех подключений МТС.

— Существенно вырос спрос на облака в торговой сфере – доля новых подключений составила 22%. Пользуются спросом облака в госсекторе (8%), финансах (7%), а также в сфере здравоохранения (5%). Кроме этого, в клиентском портфеле #CloudMTS в Новосибирской области на компании, занимающиеся логистикой и перевозками, приходится 10% всех подключений, — добавили в компании.

Эксперты отмечают, что наиболее востребованными сервисами в Новосибирской области стали IaaS-услуги – использование готовых вычислительных ресурсов с возможностью быстрого масштабирования – на них пришлось 55% новых подключений. Число подключений в сегменте облака, отвечающего требованиям законодательства по работе с персональными данными, составило 16%. Высокий спрос показали сервисы для удаленной работы и обмена данными – на них пришлось 14% подключений, и резервное копирование – им воспользовалось 8% компаний.

— С началом ограничений компании и предприятия Новосибирска стали активнее использовать облачные решения для организации своей работы. Бизнес поступательно увеличивает объёмы данных в облаке, поскольку эффективность их использования высока, — говорит директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Он подчеркнул, что компании могут хранить и обрабатывать в облаке #CloudMTS персональные данные всех уровней, с первого по четвертый. Это могут быть паспортные и медицинские данные человека, а также специальные категории персональных данных, которые требуют первого (УЗ-1), наивысшего уровня защиты. Госструктуры и корпорации могут размещать в облаке все виды государственных информационных систем, в том числе те, которые требуют наивысшего, первого класса защищенности К1.

Фото предоставлено пресс-службой МТС