Суд оставил «Сибсельмаш» московскому «Меркасу»

Арбитражный суд Новосибирской области 17 декабря принял решение отказать в удовлетворении заявления АО НПО «Курганприбор» о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш», об обязании организатора торгов повторно рассмотреть заявки, подвести результаты торгов, определить победителем АО НПО «Курганприбор». Определение может быть обжаловано в Седьмом арбитражном апелляционном суде в течение 10 дней со дня вынесения.

Напомним, в ходе торгов в форме публичного предложения по продаже имущества должника 18 ноября победителем было признано ООО «Банкротфорум», которое действовало в интересах ООО «Меркас», предложившее 505 млн рублей. Вторым участником торгов было АО «НПО «Курганприбор» с ценой предложения 501,5 млн рублей.

— Целью продажи имущества должника на конкурсной основе является возможность обеспечения потенциальным участником торгов сохранности имущественного комплекса для выполнения потенциально возможных задач: мобилизационного задания, государственного оборонного заказа, иных государственных задач, включающих возможность выполнения множества видов работ в том числе при разработке, производстве, испытании, установке, монтаже, техническом обслуживании, ремонте, утилизации и реализации вооружения и военной техники, — говорится в материалах суда. — Состав имущественного комплекса (здания, сооружения, оборудование и т.д.) не носит специализированного характера, является универсальным и может быть использован для различного вида работ и услуг как в оборонной, так и в гражданской деятельности (в настоящее время часть имущества

В конце ноября «Кургаприбор» потребовал принять обеспечительные меры по имуществу «Сибсельмаша». Компания возражала против допуска ООО «Банкротфорум» к торгам, заявляя, что ООО «Меркас» не соответствует условиям торгов. Оценив представленные в материалы дела документы, суд пришел к выводу, что пакет документов, приложенный к заявке победителя торгов — «Банкротфорума» — соответствовал условиям торгов, говорится в решении арбитража.

сдается в аренду для организации производства гражданской продукции)… Заявителем не представлено доказательств, что имущество, входящее в состав единого лота, может быть использовано исключительно для производства военной техники и вооружения и не может быть использовано для иных целей. Доводы заявителя об отсутствии у ООО «Меркас» возможности выполнять мобилизационное задание, государственный оборонный заказ и иные государственные программы — ничем не обоснованы.

Суд также отметил, что в случае заключения договора купли-продажи обязательства по выполнению мобилизационного задания (заказа) к ООО «Меркас» не переходят, в силу отсутствия таковых у ОАО «НПО «Сибсельмаш».

— У организации, которая более 8 лет находится в процедуре конкурсного производства, не может быть действующего мобилизационного задания. Для участия в торгах наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, не было обязательным, — подчеркивается в решении.

Факт того, что ООО «Меркас» может обеспечить сохранение целевого назначения имущественного комплекса и исполнить соответствующие договоры, по мнению суда, также не оспаривается.

— Оценка надлежащего исполнения ООО «Меркас» договоров в сфере государственного оборонного заказа и мобилизационного задания является преждевременной и не относится к компетенции заявителя, — говорится в материалах суда. — Довод кредитора ОО ПО «Гормаш» о необходимости проверки платежеспособности победителя, его возможности самостоятельно произвести оплату, о снятии корпоративной вуали в рамках рассмотрения вопроса о законности проведения торгов судом отклоняется. У организатора торгов такой обязанности, как проверить платежеспособность победителя, нет. В случае отсутствия оплаты по договору в сроки, установленные договором, договор купли-продажи расторгается, объявляются новые торги.

Следующее заседание по делу пройдет в мае.

По информации источника Infopro54, аналогичное решение — признать несостоятельной жалобу на действия организатора торгов — арбитражного управляющего <…> при организации и проведении закрытых торгов по продаже имущества должника ОАО «НПО «Сибсельмаш» — приняла 18 декабря Федеральная антимонопольная служба России. При рассмотрении жалобы сотрудники ФАС не увидели доказательств неправомерности действий конкурсного управляющего при организации торгов и допуске участников к ним. Однако официального решения ФАС по этому делу на сайте ведомства во время подготовки материала редакции найти не удалось. Жалоба поступила от АО «НПО «Курганприбор» 14 декабря.

Напомним, в ноябре в ходе торгов был реализован имущественный комплекс АО НПО «Сибсельмаш» единым лотом в составе 184 зданий и сооружений, а также земельных участков площадью 107,6 тысячи кв. м в собственности и 74,7 тысячи кв. м в аренде.

Тогда в комментарии Infopro54 замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка отмечал, что с покупателем еще не все понятно.

— Там еще не все закончилось. Мы будем разбираться в итогах торгов, — говорил он, отметив, что также пока непонятны и планы покупателя на площадку.

Научно-производственное объединение «Сибсельмаш» ранее являлось крупнейшим машиностроительным предприятием региона по производству товаров народного потребления, сельхозтехники, продукции оборонного значения. Процедура банкротства на НПО была введена в 2012 году. Планы по выходу предприятия из процедуры банкротства АО «РТ-Проектные технологии» — специализированная организация «Ростеха», управляющая НПО «Сибсельмаш» — обсуждала с остальными кредиторами с февраля 2018 года. Власти города и области настаивали на привлечении крупного инвестора и продаже площадки единым лотом. Интерес к активу проявляли местные бизнесмены, предлагавшие создать на предприятии промышленный парк.

Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий имеют хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция. Кредиторская задолженность составляет 1,2 млрд рублей. Основными кредиторами ранее назывались ФНС РФ — 32,29%, мэрия Новосибирска — 13,41%, ООО «Торговый дом «НПО Сибсельмаш» — 27,37% (контролируется АО «Ростех-Проектные технологии»), ООО «Приборы-Т» — 16,7%. Ранее сообщалось, что компания «Приборы-Т» может действовать в интересах «РАТМ Холдинга».

АО «НПО «Курганприбор» — российское предприятие, производящее продукцию военного назначения. Учредитель — ООО «Финансовые инновации».

Фото с сайта ОАО «НПО «Сибсельмаш»