Купите квартиру или дом с участком на материнский капитал

За каждого ребенка в семье ставка по кредиту уменьшается на 1 процентный пункт.

Выбрав ипотеку «Лайт», вы можете приобрести как квартиру на первичном или вторичном рынке, так и жилой дом с земельным участком. Сумма кредита – от 150 000 до 466 617 рублей, может быть увеличена на размер региональной субсидии за рождение ребенка. Ипотека оформляется по ставке от 16% до 19% годовых, в зависимости от количества ваших детей. Например, при наличии одного ребенка в семье ставка составит 18% годовых, трех и более детей – 16% годовых.

Срок кредитования – от 1 года до 15 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 50% от суммы ипотеки. Для оформления кредита необходимо предоставить в банк копию сертификата на материнский капитал и справку о его остатке на лицевом счете.

Добавим, что с этого года маткапитал в размере 466 617 рублей выдается и за рождение первенца в семье. С 2021 года он будет ежегодно индексироваться и уже с 1 января вырастет на 3,7%.

Подать заявку на ипотеку можно на официальном сайте Банка «Левобережный» (ПАО) или в ипотечных центрах по адресам:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Телефон единой справочной службы банка: 8-800-3333-555.

Фото: пресс-служба банка