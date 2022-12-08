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Еще больше бесплатных платежей в бизнес-пакете РКО «Все включено»

  • 08/12/2022, 10:54
Банк «Левобережный» улучшил условия обслуживания по пакету расчетно-кассового обслуживания для сибирских предпринимателей.

новости бизнесаБизнес-пакет «Все включено» подходит для компаний, которые совершают много ежемесячных платежей. В ноябре банк увеличил количество межбанковских платежей в 4 раза. Теперь клиенты могут отправлять бесплатно 200 платежей в месяц по системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) до 18:00. Также у предпринимателей появилась возможность переводить на счета физических лиц без комиссии до 400 000 рублей в месяц.

Остальное наполнение бизнес-пакета «Все включено» осталось без изменений. В его стоимость входит: открытие расчетного счета, ежемесячное использование интернет-банка, все входящие зачисления, внесение до 1 млн рублей в месяц наличными, переводы до 600 тысяч рублей в месяц со счета ИП на свой счет физлица, открытый в Банке «Левобережный».

Подключить пакет РКО «Все включено» можно в ОНЛАЙН-офисе или офисах банка. Если у вас нет расчетного счета, оставьте заявку на его открытие на сайте, и вы получите скидку 50% на РКО и карту в подарок!

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах.

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Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: shutterstock.com

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Регионы: Сибирь

Теги : услуги для бизнеса РКО


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