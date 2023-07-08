«Прокачали» РКО: увеличили количество бесплатных платежей и переводов

Главным изменением является увеличение количества бесплатных платежей и переводов.

Тариф «Свобода» теперь доступен не только для ИП, но и для юридических лиц. Количество бесплатных платежей увеличено до 11 в месяц. Комиссия за внесение наличных снижена до 0,5 %. Абонентская плата составляет 650 рублей.

По тарифу «Платежи без границ» за 820 рублей в месяц установлен безлимит на все платежи.

Увеличен лимит бесплатных переводов в тарифе «Все включено»: переводы на счета физических лиц до 600 000 рублей и дополнительно для ИП переводы на личный счет физического лица до 900 000 рублей.

Мы за живое общение, поэтому у каждого клиента есть личный менеджер, который на связи в любое время. А если вы ещё не являетесь клиентом банка — на все ваши вопросы с удовольствием ответит специалист контакт-центра по номеру 8-800-3333-555.