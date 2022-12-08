Рекламодателям

В 2023 году медики будут получать специальные ежемесячные надбавки

  • 08/12/2022, 10:46
Автор:
ежемесячные надбавки медикам
На эти цели предусмотрено 152,4 млрд рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2023 года будут установлены специальные доплаты медработникам. Об этом говорится в телеграм-канале правительства России.

Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена –14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей.

Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала центральных районных и районных больниц будет равна 8 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, могут рассчитывать на доплату в размере 4,5 тыс. рублей.

— Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и более 65 тыс. младшего медицинского персонала, — отметила вице-премьер.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области катастрофически не хватает педиатров.

Фото: pexels.com — Karolina Grabowska

266

Рубрики : Власть Медицина

Регионы: Россия

Теги : финансы медики России ежемесячные надбавки медикам


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
сотрудничество прокуратуры и бизнеса

2ГИС и новосибирская прокуратура договорились о сотрудничестве

Сфера взаимного интереса — информационно-телекоммуникационные технологии.
Читать статью >>
повышение цены за проезд

Проезд во всём общественном транспорте Новосибирска подорожает до 30 рублей

До этого речь шла исключительно о метрополитене.
Читать статью >>
снегоплавильная станция

Прокуратура потребовала снести снегоплавильную станцию в Новосибирске

Несмотря на то, что она не работает уже несколько лет.
Читать статью >>
участок без торгов

Аудиторы раскритиковали результаты предоставления инвесторам участков без торгов

По данным КСП, инвесторы отказываются от участков из-за длительных сроков согласования аренды, нехватки инфраструктуры, а также сами затягивают исполнение обязательств по договорам.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

2ГИС и новосибирская прокуратура договорились о сотрудничестве

08/12/2022, 10:43

Проезд во всём общественном транспорте Новосибирска подорожает до 30 рублей

08/12/2022, 10:25

Три новые поликлиники в Новосибирске построены в среднем на 50%

08/12/2022, 10:13

Прокуратура потребовала снести снегоплавильную станцию в Новосибирске

07/12/2022, 22:18
Популярное

Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета

07/12/2022, 17:13

Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

07/12/2022, 15:34

Финансовый прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

07/12/2022, 14:21
Новости компаний

ВТБ нарастил продажи розничных кредитов на четверть

08/12/2022, 11:04

Еще больше бесплатных платежей в бизнес-пакете РКО «Все включено»

08/12/2022, 10:54

Банк Уралсиб – в Топ-5 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

08/12/2022, 10:36

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска