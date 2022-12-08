В 2023 году медики будут получать специальные ежемесячные надбавки

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2023 года будут установлены специальные доплаты медработникам. Об этом говорится в телеграм-канале правительства России.

Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тыс. рублей. Врачи первичного звена –14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей.

Ежемесячная надбавка для среднего медицинского персонала центральных районных и районных больниц будет равна 8 тыс. рублей, для среднего медицинского персонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий – 6,5 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи – 7 тыс. рублей и младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена – 4 тыс. рублей.

Фельдшеры скорой медпомощи, принимающие вызовы, могут рассчитывать на доплату в размере 4,5 тыс. рублей.

— Мы предполагаем, что этими выплатами будет охвачено порядка 379 тыс. врачей, 725 тыс. среднего медицинского персонала и более 65 тыс. младшего медицинского персонала, — отметила вице-премьер.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области катастрофически не хватает педиатров.

Фото: pexels.com — Karolina Grabowska