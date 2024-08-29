Еще один частный дом пострадал от взрыва газа в Новосибирской области

Ещё один случай взрыва газа произошёл в Новосибирской области.

– 29 августа в 09:42 в экстренные службы поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в селе Убинское, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

В результате происшествия повреждены стёкла в доме, но несущие конструкции остались целы. Возгорания не было.

Пострадал 52-летний мужчина. Его госпитализировали в местную больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Предположительно, газ в доме скопился при замене баллона. От МЧС России на место происшествия выезжали 6 человек и 2 единицы техники.

По факту ЧП правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее редакция сообщала о том, что похожий инцидент произошёл в Каргатском районе.