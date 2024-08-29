У предпринимателей Новосибирска аномально выросла просрочка по банковским кредитам

По итогам полугодия 2024 года Новосибирская область попала в топ-10 регионов России, где наблюдалась самый серьезный рост объема просрочки по кредитам предпринимателей. За полгода просрочка выросла на 37% или почти на 600 млн рублей и на 1 июля составила почти 2,2 млрд рублей. Кредитный портфель предпринимателей в регионе по итогам первого полугодия составил 24,1 млрд рублей, то есть на просрочку приходится 6,6%. Более высокая доля просрочки в портфеле только в регионах Северо-Кавказского округа: от 8,1 до 35,5%.

Безусловным лидером по приросту просроченной задолженности в России в относительном выражении стал еще один регион Сибири — Кемеровская область (рост в 2 раза) до 829 млн рублей. Всего предприниматели взяли в банках Кузбасса 14.1 млрд рублей кредитов, доля просрочки в портфеле — 2.8%.

В целом по России просрочка выросла на 60% до 65,9 млрд рублей.

— Аномальный всплеск неплатежей был прогнозируем, индивидуальные предприниматели резко наращивали объёмы кредитования в прошлом году, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Он также отметил, что из-за роста ставок темпы роста кредитного портфеля бизнеса снизились, в первом полугодии он вырос на 10%.

— Замедление скорости прироста портфеля будет оказывать и уже оказывает давление на уровень просроченной задолженности. Кроме того, индивидуальные предприниматели по своим долгам отвечают всем своим личным имуществом, поэтому в ближайшее время мы ожидаем увеличение количества таких банкротств, — констатирует Аксёнов.

Ранее редакция сообщала о том, что практически все крупные должники за землю в Новосибирске банкроты.