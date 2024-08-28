Частный дом взорвался в селе Маршанское Новосибирской области

В селе Маршанское Каргатского района произошёл взрыв в частном жилом доме.
По рассказам очевидцев в паблике АСТ-54, хозяйка дома не успела закончить подключение газа. По предварительным данным, рабочие забыли закрыть вентиль. Когда женщина начала растапливать печь, произошел хлопок.
На фотографиях, которые разместили в паблике видно, что в доме от взрывной волны вылетели все окна, а также обрушились несущие конструкции. Жилище, по мнению экспертов, восстановлению не подлежит.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС НСО, первыми на место происшествия прибыли сотрудники добровольной пожарной команды. Они обнаружили на улице женщину в сопровождении медицинских работников. Пострадавшую с ожогами госпитализировали в местную больницу.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что пожарные ликвидировали 81 возгорание в Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что восемь человек спасли пожарные из горящей многоэтажки в Новосибирске.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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