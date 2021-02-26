Еще один экс-сотрудник мэрии Новосибирска, обвиняемый в получении взятки, предстанет перед судом

Следственный комитет РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска (Романа Сальникова), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, весной 2019 года гражданин, собственник земельных участков на территории Дзержинского района, через посредника — директора коммерческой организации, предложил начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получить от него взятку в виде денег в размере 700 тысяч рублей за способствование им в силу своего должностного положения совершить незаконные действия в его пользу, а именно решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова города Новосибирска, на что работник мэрии согласился.

— В дальнейшем начальник управления подготовил необходимые документы и используя свой авторитет по службе, согласовал проекты постановлений, хотя ранее заявления собственников земельных участков о перераспределении земельных участков были возвращены управлением по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска заявителям без исполнения ввиду отсутствия проекта межевания, в получении которого заявителям также было отказано департаментом строительства и архитектуры города Новосибирска, и отдал на утверждение, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она рассказала, что в мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по улице Сурикова».

— В июне 2019 года за совершение незаконных действий начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска получил от посредника денежные средства в размере 100 тысяч рублей в качестве части взятки от общей суммы 700 тысяч рублей, — отметили в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.