Еще трое новосибирцев требуют возместить последствия взрыва АЗГС

В суд Октябрьского района Новосибирска поступили исковые заявления от троих собственников нежилых помещений. Истцы требуют возместить материальный ущерб, полученный в результате взрыва газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе, который произошел в июне. Об этом сообщает пресс-служба суда. Общий размер ущерба истцов превышает 10 млн рублей. Судебные заседания по искам обратившихся назначены на первую половину октября. Ранее в суд уже поступали заявления от пострадавших собственников, общая сумма ущерба которых превысила 9 млн рублей.

Напомним, что в результате взрыва на АГЗС площадь возгорания составила около тысячи кв. м, пострадали более 30 человек, включая работавших на ликвидации последствий происшествия сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области. Половина пострадавших была госпитализирована, еще семеро — доставлены в реанимацию. Многоквартирные дома, расположенные в радиусе взрыва, не пострадали: подорванные взрывом цистерны летели в противоположную сторону. Следственными органами задержан 57-летний директор газовой АЗС Роман Гармидер. По версии следствия, он не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Как уже сообщалось, в настоящий момент он находится под стражей, несмотря на ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

Помимо рассмотрения исков потерпевших собственников нежилых помещений, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении директора АЗС «Еврогаз» Романа Гармидера, находящегося сейчас под стражей по решению суда Центрального района Новосибирска, и инженера заправочной станции Геннадия Киселя, в качестве меры пресечения в отношении которого судом был назначен домашний арест.

Как уже сообщалось, взрыв на заправочной станции в Октябрьском районе стал поводом для правительства региона, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска инициировать проверки всех газовых автозаправочных станций, расположенных на территории города. В частности, руководству мэрии было поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.