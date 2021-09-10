Решить вопрос размещения нового мусорного полигона помогут инженерные технологии и дополнительные исследования

В правительстве региона обсудили ход проведения государственной экологической экспертизы и геологических изысканий по установлению возможности размещения на выбранном земельном участке нового полигона ТКО.

Участок площадью около 200 гектар на территории Раздольненского сельсовета предварительно обследовали специалисты ИНГГ СО РАН. По словам Сергея Сёмки, из всей исследованной территории выбрали определённый участок в 35-40 гектар, необходимый для размещения мусоросортировочного комплекса и полигона. Сейчас там проводят дополнительные геологические исследования методом бурения.

— Совместно с институтом (ИНГГ СО РАН) и проектировщиками мы обсудим результаты исследования, проведенного классическим методом, и примем дальнейшие решения по совместной работе, — подчеркнул Сергей Сёмка.

В правительстве уверены, что выявленные по результатам научно-исследовательской работы риски, могут быть успешно нивелированы применением современных инженерных технологий, и делать радикальные выводы о возможности или невозможности размещения полигона на обозначенном участке без проведения дополнительных исследований преждевременно.

— Решить вопрос обеспечения экологической безопасности в месте размещения полигона возможно инженерным путём, применение современных технологий строительства полигонов необходимо учитывать при проведении дальнейших исследований земельного участка, примеры успешных инженерных решений есть по всей стране, в соседних регионах, — отметил министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.

Напомним, совместно с правительством Новосибирской области, депутатами, представителями общественности было принято решение о необходимости размещения в регионе новых объектов в сфере обращения с отходами, так как имеющиеся полигоны в левобережной и правобережной части в ближайшие годы исчерпают свой ресурс. Все новые полигоны в обязательном порядке будут оборудованы современными мусоросортировочными комплексами. Утверждение участка под строительство нового полигона возможно исключительно после получения результатов государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.