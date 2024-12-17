Ещё 5 000 новосибирцев получили доступ к сверхскоростному интернету

Цифровая экосистема МТС завершила новый этап развития своей стационарной сети в Новосибирске. Жители 24 домов в Южно-Чемском микрорайоне теперь могут воспользоваться домашним интернетом и цифровым телевидением.

Южно-Чемской микрорайон — один из самых современных в Новосибирске, но важно, чтобы и на периферии жилые районы имели доступ к интернету.

Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области, рассказал, что фиксированная сеть развивается на постоянной основе, поэтому, даже если все жильцы квартиры подключатся, интернет останется стабильным и без задержек.

Ранее в этом году гигабитный интернет получили жители улиц Бориса Богаткова, а также комплексов Панорама, Европейский берег, Infinity и Да Винчи. Сверхскоростной интернет также стал доступен в ряде домов Краснообска.