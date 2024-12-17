Рекламодателям

Сливочное масло заменить авокадо предложил новосибирский эксперт Даль

  • 17/12/2024, 15:00
Сливочное масло заменить авокадо предложил новосибирский эксперт Даль
Испанские конкистадоры называли авокадо маслом для бедняков

Авокадо считают самым жирным фруктом на земле: сто граммов его мякоти содержат 30 граммов жиров. Отсюда и сливочный вкус этого плода. Не зря испанские конкистадоры называли авокадо маслом для бедняков. Об этом рассказал эксперт по здоровому питанию Яков Дель VN.ru.

— Среди болезней, которые лечит авокадо есть даже такая странная и специфическая: он действует, как нестероидное противовоспалительное средство при артрозе бедренных суставов. Почему именно бедренных — загадка, — рассказал эксперт.

В тропиках его принимают в качестве афродизиака тем более, что на языке ацтеков название плода прямо отсылает к первичным мужским половым признакам.

В кулинарии авокадо чаще всего используют в качестве основы для холодных закусок, так как после термической обработки фрукт становится горьким. Самое известное блюдо имеет ацтекско-мексиканские корни и называется оно очень экзотично — гуакомоле. Хотя на деле для его приготовления нужно всего лишь раздавить вилкой мякоть авокадо и добавить к ней мелко нарезанные помидоры и кинзу.

— Но и горячие блюда готовят, например, суп. В авокадовую кашицу надо добавить воду, лимонный сок, чеснок, перец, фасоль, огурец, сметану… Довольно жиробасистый супчик выйдет, несмотря на отсутствие мяса. Отлично подойдет для вегана, но можно добавить курочку, креветки, — продолжает Дель.

При этом эксперт уточняет, что кожица фрукта смертельно опасна для животных, а у человека может вызвать расстройство желудка. Сам же плод содержит гормон для повышения концентрации, так что его не стоит употреблять на ночь.

Ранее редакция сообщала о резком росте цен на масло в Новосибирской области в 2024 году.

Фото freepik , автор: dcstudio

308

Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : эксперт сливочное масло продукты питания здоровье


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Марина Брем-Язикова: Главным трендом 2025 года станет женственность

Марина Брем-Язикова: Главным трендом 2025 года станет женственность

Сегодня мода — это про выбор, индивидуальность, и подчеркну не отвержение правил, а словосочетание «в тренде» словно зазвучало потеря идентичности.
Все материалы
Новый год
Наследие выдающихся предпринимателей НСО
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Студент из Киргизии получил срок за попытку провести «запрещёнку» в Новосибирск
17/12/24 16:30
Право&Порядок
В Сибирь завезли мандарины на полтора миллиарда рублей
17/12/24 16:00
Общество
Минфин утвердил новые цены на водку и коньяк
17/12/24 15:30
Общество
Сливочное масло заменить авокадо предложил новосибирский эксперт Даль
17/12/24 15:00
Общество
Ещё 5 000 новосибирцев получили доступ к сверхскоростному интернету
17/12/24 14:42
Технологии
Новосибирская область получит 305 млн рублей на выплаты медикам
17/12/24 14:30
Власть Медицина
Последняя квартира в доме бизнес-класса «Алмонд» от ГК «Расцветай»
17/12/24 13:50
Недвижимость
Новосибирская область приняла бюджет на 2025 год
17/12/24 13:30
Власть Общество
В Новосибирске новая инфекционная больница планирует получить лицензию
17/12/24 13:00
Медицина
Суд арестовал счета арендатора аквапарка «Аквамир» в Новосибирске
17/12/24 12:45
Бизнес
Новосибирские инженеры создали ультралегкую анатомическую оправу для очков
17/12/24 12:30
Технологии
Анатолий Серышев принял участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
17/12/24 12:10
Власть
Сгорело административно-производственное здание на Станционной в Новосибирске
17/12/24 12:00
Общество
Представители бизнеса определили перспективы инновационного роста в регионе
17/12/24 11:48
Инновации
В Госдуме приняли закон о повышении штрафа за повторную езду без ОСАГО
17/12/24 11:30
Ирина Диденко возглавила бюджетный комитет в Заксобрании Новосибирской области
17/12/24 11:28
Власть Отставки и назначения Политика
«Спасибо за стремительный взлет в моей карьере»: Андрей Панферов утвержден на должность бизнес-омбудсмена Новосибирской области
17/12/24 11:14
Власть Отставки и назначения Политика
УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн
17/12/24 10:55
Право&Порядок
Бастрыкин запросил доклад после пикета дольщиков долгостроя на Тополевой
17/12/24 10:45
Недвижимость Общество Право&Порядок
В Новосибирске повторно возбудили уголовное дело по снегоплавильной станции
17/12/24 10:30
Бизнес Власть
Популярное
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Близнец погибшего бойца СВО пытался забрать наследство у вдовы в Новосибирске
13/12/24 15:15
Изгнанные из России мигранты заявились в Новосибирск и попали за решётку
12/12/24 19:30
Пенсионерке выплатят 500 тысяч за сломанное бедро у больницы под Новосибирском
12/12/24 14:30
Три человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском
11/12/24 17:45
Новости компаний
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30
Банк Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области
12/12/24 10:05
Энергетики обеспечили инфраструктурой «Городские вершины» на Лесоперевалке
12/12/24 9:35
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
11/12/24 10:33
Энергетики повышают надежность электроснабжения на левом берегу Новосибирска
10/12/24 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска