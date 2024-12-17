Сливочное масло заменить авокадо предложил новосибирский эксперт Даль

Авокадо считают самым жирным фруктом на земле: сто граммов его мякоти содержат 30 граммов жиров. Отсюда и сливочный вкус этого плода. Не зря испанские конкистадоры называли авокадо маслом для бедняков. Об этом рассказал эксперт по здоровому питанию Яков Дель VN.ru.

— Среди болезней, которые лечит авокадо есть даже такая странная и специфическая: он действует, как нестероидное противовоспалительное средство при артрозе бедренных суставов. Почему именно бедренных — загадка, — рассказал эксперт.

В тропиках его принимают в качестве афродизиака тем более, что на языке ацтеков название плода прямо отсылает к первичным мужским половым признакам.

В кулинарии авокадо чаще всего используют в качестве основы для холодных закусок, так как после термической обработки фрукт становится горьким. Самое известное блюдо имеет ацтекско-мексиканские корни и называется оно очень экзотично — гуакомоле. Хотя на деле для его приготовления нужно всего лишь раздавить вилкой мякоть авокадо и добавить к ней мелко нарезанные помидоры и кинзу.

— Но и горячие блюда готовят, например, суп. В авокадовую кашицу надо добавить воду, лимонный сок, чеснок, перец, фасоль, огурец, сметану… Довольно жиробасистый супчик выйдет, несмотря на отсутствие мяса. Отлично подойдет для вегана, но можно добавить курочку, креветки, — продолжает Дель.

При этом эксперт уточняет, что кожица фрукта смертельно опасна для животных, а у человека может вызвать расстройство желудка. Сам же плод содержит гормон для повышения концентрации, так что его не стоит употреблять на ночь.

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