Новосибирская область получит 305 млн рублей на выплаты медикам

В 2025 году Новосибирская область получит межбюджетные трансферты в размере 305,05 миллиона рублей для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

В следующем году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) дополнительно будет выделено 10 миллиардов рублей на оплату труда медицинских работников в России. Наиболее значительные будут предоставлены Санкт-Петербургу (753,4 миллиона рублей) и Москве (749,5 миллиона рублей).

Решение было принято на основе прогноза ежегодного увеличения количества медицинских работников. Согласно этому прогнозу, в 2025 году в медицинские учреждения будет трудоустроено около 26 тысяч квалифицированных специалистов: более 11 тысяч врачей и свыше 15 тысяч представителей среднего медицинского персонала.

— Рассчитываем, что ресурсы будут доведены как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране, – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 16 декабря

Ранее редакция сообщала о том, что в медучреждениях Новосибирска зафиксирован дефицит медицинских сестёр. Не смотря на это в последнее время наметилась положительная динамика в решении кадрового вопроса.