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Новый городской квартал с собственным лесопарком появится в Заельцовском районе

Всего в квартале «Лебедевский» будет около 2 тысяч новых квартир.
  • 03/10/2019, 10:17
Новый городской квартал с собственным лесопарком появится в Заельцовском районе

Девелопер «Брусника. Сибакадемстрой» расширяет географию присутствия в Новосибирске новым проектом городского жилья в Заельцовском районе — квартал «Лебедевский». Он находится между улицей Лебедевского и новой дорогой на Георгия Колонды, рядом с Центром подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного и ТВК «Большая медведица», сообщили в пресс-службе компании.

 «Лебедевский» представляет собой три городских квартала с камерными зелёными дворами и подземной парковкой, которые расположены единым фронтом вдоль лесопарковой зоны. Кварталы имеют переменную высотность от 8 до 17 этажей. Это делает внешний вид домов разнообразным, а дворы светлыми. На первых этажах со стороны улицы — коммерческие помещения с повседневными сервисами для жителей района. Жилые и общественные функции объединены разнообразными типами пространств — игровыми, спортивными, прогулочными. Предусмотрен отдельно стоящий паркинг со спортивным сооружением. Характер пространств и благоустройство вписывают застройку в контекст локации: зелёную рекреацию, и создают городскую среду на неиспользуемой ранее территории.

В компании рассказали, что проект «Лебедевского» разработан архитекторами компании совместно с европейскими бюро LEVS International B.V и KCAP Architects&Planners.

— Мастер-план создаёт новое многофункциональное пространство со смешанными функциями использования на участке с выраженным природным контекстом, но слабым городским развитием. Проект приближает застройку к перспективной дорожной сети к востоку от площадки и формирует границы территории. В основе мастер-плана — чёткая сеть внутриквартальных улиц, ландшафта и общественных территорий, которая распределена между жилыми зданиями. Сквозная линия арок соединяет кварталы, подчёркивая смену характера пространств и объединяя их пешеходным маршрутом. Дворы имеют камерный характер и предназначены для отдыха и прогулок жителей. Доступ автомобилей на территорию ограничен, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что использование формы квартала позволило архитекторам правильно разместить жилые функции и сформировать профили улиц с разными сценариями проживания. Общественные пространства — спортивные площадки, публичные площади с местами отдыха и ритейлом, аллеи и тротуары, переходят к частным — приватным дворам с небольшим игровым площадками для детей и тренажёрами для воркаута. Естественный природный ландшафт лесопарковой зоны сменяется городским характером, доступным жителям окружающих домов.

Проектом предусмотрено три очереди строительства. Дом 1 будет построен в два этапа. Первый этап введут в эксплуатацию в конце 2021 года. Здесь спланированы квартиры площадью от 19 до 112 квадратных метров с разнообразными летними помещениями — террасами, тёплыми лоджиями и французскими балконами, а также места в подземном паркинге и кладовые. Всего в квартале «Лебедевский» будет около 2 тысяч новых квартир. Проект рассчитан на 5 тысяч жителей. Развитие территории завершится к 2024 году.

Кроме того, до конца 2019 года «Брусника. Сибакадемстрой» готовит к запуску ещё две новые локации, что позволит девелоперу масштабировать присутствие в городе и существенно прирасти в географии проектов и предлагаемом ассортименте квартир.

Фото предоставлено пресс-службой компании«Брусника. Сибакадемстрой»

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