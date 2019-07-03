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Если пришел счет ЖКХ за прошлые годы

  • 03/07/2019, 09:42
Вы, как законопослушный гражданин, всегда оплачиваете все счета за квартиру и коммунальные услуги вовремя и в полном объеме, а вам внезапно пришел счет на оплату долга за давно прошедшие годы? 

Реальный долг или мошенники?

Первое, что нужно сделать в подобной ситуации — убедиться в подлинности квитанции. Известны неоднократные случаи мошенничества именно по такой схеме: присылаются счета якобы от Управляющей компании с пересчетом сумм, но при внимательной проверке оказывается, что от реальных их реквизиты отличаются несколькими буквами или цифрами. Для проверки нужно позвонить, а лучше лично обратиться в вашу УК за разъяснениями. Разумеется, если в Управляющей компании о вашем якобы “долге” слышат впервые, ничего оплачивать не нужно. Напротив, очень неплохо было бы сообщить полиции о мошеннических действиях в отношении вас. Также можно опросить соседей, получали ли они подобные квитанции — этим вы можете спасти кого-то более доверчивого и наивного от потери денег.

УК подтверждает наличии долга

Если же в УК наличие долга подтвердили, это тоже не означает необходимости немедленно его оплачивать. Следует выяснить, каким образом он мог возникнуть, и убедиться в отсутствии ошибки. Человеческий фактор исключать нельзя, да и у машин случаются сбои в работе. Ваши слова о полной и своевременной оплате будут гораздо весомее, если вы предъявите все квитанции за предыдущие периоды. Если действительно подтвердится ошибочность начисления, советуем взять в УК письменное подтверждение этого, то есть справку об отсутствии задолженности. Такую справку можно время от времени просить выдать и в профилактических целях. 

Но, к сожалению, долг может существовать в действительности. Например, он может возникнуть при пересчете сумм за прошлые периоды, на который службы ЖКХ имеют право. С некоторыми оговорками: они должны предоставить обоснование, и срок давности для таких пересчетов ограничивается тремя годами (ст. 196 ГК  РФ). То есть долг пятилетней давности в любом случае может быть оспорен.

Если вы понимаете, что платить придется

Скорее всего, крупная незапланированная трата вам может быть непосильна, и нужно обсудить возможную рассрочку. Это обсуждение желательно также вести в письменной форме.

Вы настаиваете, что долга у вас нет

Ни в коем случае не пускайте дело на самотек. Просто отказ от оплаты может обернуться для вас серьезными проблемами. Если ваша УК решит обратиться в суд для взыскания вашего долга, то следует иметь в виду, что такое дело может быть рассмотрено по упрощенной процедуре, то есть ваше отсутствие на заседании не отразится на решении. Вы можете в таком случае даже не узнать о суде, и тем более не иметь возможности в установленные сроки подать апелляцию, чтобы оспорить принятое решение. Если уж вы твердо уверены в себе и намерены добиваться признания, что долгов перед УК у вас нет, следует не откладывая со своей стороны обратиться в Прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

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