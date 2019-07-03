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Китайская госкорпорация COFCO присматривается к сибирскому зерновому рынку

Прежде всего представителей «поднебесной» интересуют рапс, подсолнечник и пшеница.
  • 03/07/2019, 10:27
Китайская госкорпорация COFCO присматривается к сибирскому зерновому рынку

Делегация Китайской Национальной продовольственной корпорации COFCO – государственного предприятия, подконтрольного Госсовету КНР, и одного из крупнейших импортеров сельскохозяйственной продукции в «поднебесной» во время работы в Новосибирске встретилась с производителями сельхозпродукции региона, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. Отмечается, что интересовали зарубежных гостей прежде всего рапс, подсолнечник, пшеница, а также ряд других культур.

В минсельхозе рассказали, что китайская делегация посетила несколько объектов АПК и осмотрела потенциальную площадку для создания экспортного центра, подобранную с учетом возможности выхода по железной дороге в КНР.

Напомним, региональным проектом «Экспорт продукции АПК. Новосибирская область» предусматривается увеличение объема экспорта продукции АПК Новосибирской области до 306 млн. долларов США к 2024 году (с учетом транзитного экспорта), что будет достигаться в том числе за счет роста объемов производства продукции растениеводства.

Фото: пресс-служба минсельхоза Новосибирской области

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